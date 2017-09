La svolta della Lega, Salvini da Lecce: “Alle Politiche un unico soggetto da nord a sud”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Non vedo l’ora che si vada a votare a livello nazionale perché ci sarà un unico soggetto da Bolzano a Lecce, con un unico simbolo”.

La “svolta” salviniana è condensata in queste poche parole, la rivoluzione è compiuta, con buona pace di Umberto Bossi e della vecchia guardia del Carroccio che non gradiscono. Matteo Salvini spiega a chiare lettere nella sua visita a Lecce che Lega Nord e Noi con Salvini si avviano a diventare un’unica realtà, già a partire dalle prossime Politiche.

Il segretario del Carroccio incontra nel capoluogo barocco i militanti e i candidati al Consiglio Comunale di quella che fino a questo momento era l’articolazione meridionale della Lega nord e che, invece, a breve, cioè già a partire dalle prossime elezioni politiche, sarà parte integrante della “nuova” Lega a dimensione nazionale. Una realtà federalista, che punta – sotto lo slogan “prima gli italiani” – a sostenere le fasce deboli e le istanze di sicurezza provenienti da residenti e commercianti. Di Lecce come di una qualsiasi altra città d’Italia.

Accanto a lui, nel comitato di recente inaugurato in viale Leopardi, il segretario provinciale di NcS Leonardo Calò, che ha lavorato alacremente in questi mesi per radicare il movimento sul territorio, in stretto contatto con i vertici regionali e nazionali. “A queste elezioni – annuncia – saremo agguerriti, forti, determinati per portare Mauro Giliberti alla vittoria, ma lo saremo anche all’interno dell’amministrazione”. Un messaggio chiaramente politico: come a dire “noi ci siamo”, oppure, a voler essere più maliziosi: “Pretendiamo pari dignità tra alleati”. C’è pure il coordinatore cittadino Mario Spagnolo, che è capolista, e il coordinatore regionale Rossano Sasso, che rilancia sui temi cari al movimento, ovvero maggiore sicurezza in zone a rischio come via Duca degli Abruzzi, e maggiore giustizia sociale.

Parole e programma che sembrano riecheggiare quelle di Casa Pound, formazione di estrema destra (ma loro si definiscono fascisti), in campo con un candidato sindaco che affronta la corsa in solitaria, Matteo Centonze. Sarebbero anche affini, Lega nord/Noi con Salvini e Casa Pound, specialmente su temi come immigrazione e sicurezza. Ma, strano a dirsi, le due formazioni viaggiano su binari paralleli. Misteri della politica. Anzi, il numero due di Cpi Di Stefano non le ha mandate a dire, proprio a Salvini: “Un giorno ‘no euro’, un giorno il ritorno con Berlusconi”, ha dichiarato, sottolineando che ora gli elettori, invece, vogliono “chiarezza”. Salvini, interpellato in proposito, risponde: “Il mio problema è mandare a casa il Pd e Renzi, liberare l’Italia da una sinistra che ci ha riempito di disoccupati, immigrati e precari, non mi interessa rispondere agli attacchi degli altri”.

Ed ecco le sue dichiarazioni da neorieletto segretario del Carroccio versione nazionale: “Sicurezza e ‘prima gli italiani’ per quanto riguarda le case popolari, i contributi pubblici, l’ordine pubblico: questo chiediamo ai nostri sindaci, questo unisce da nord a sud tutta l’Italia. Le sfide della Lega sono il lavoro, la difesa dell’agricoltura, del turismo, del commercio, della pesca, e, soprattutto, rilanciare il sud, e non a parole. Tutti quelli che si sono riempiti la bocca di slogan come ‘viva Lecce’, ‘viva la Puglia’, ‘viva il sud’, ‘viva la banca del Mezzogiorno’, ‘viva l’agenzia del Mezzogiorno’ hanno portato a casa soldi e poltrone, ma hanno lasciato ben poco. Noi contiamo di provare a essere quelli che valorizzeranno il territorio, per Lecce decidono i leccesi”.

Capitolo migranti. “Non parlo più di immigrazione – asserisce – ma di invasione, organizzata, finanziata e pianificata a Bruxelles con la complicità di Roma. Il Pd è complice, come lo sono cooperative e associazioni di pseudo volontariato. Datemi il ministero degli Interni per tre mesi e riporterò l’ordine”. Quindi il comizio in stile tradizionale davanti alla comunità dei militanti, con un cordone di forze dell’ordine schierato a garantire la sicurezza – ma non c’è nessuna contestazione – e poi il giro in piazza sant’Oronzo con, obbligatoria, la sosta pasticciotto, che Salvini, da buongustaio, dimostra di apprezzare. Il collante vero tra nord e sud sembra essere, ancora una volta, il cibo.