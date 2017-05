Yylella, Abaterusso: “Agricoltura ridotta alla canna del gas”

Share 0 Share 0 Share 0

BARI/LECCE – “Contro i danni provocati dal patogeno della Xylella le parole di solidarietà e vicinanza non bastano. Servono fatti concreti per sostenere i tanti agricoltori che ancora oggi sono costretti a contare i danni (non quantificabili!) di un settore vitale per la tenuta della nostra economia strozzato oggi da una crisi senza precedenti. Il Salento e il settore olivicolo hanno bisogno di aiuto, di maggiori tutele e di adeguate politiche di valorizzazione.” Così Ernesto Abaterusso, presidente del Gruppo consiliare Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista.

“La nostra – aggiunge – è una terra tra le più belle del mondo, il cui patrimonio culturale, naturale, turistico sembra essere minacciato da un patogeno che ancora non si sa bene come contrastare. E il Salento, in particolare, nel corso di questi ultimi anni, ha assistito – e sta assistendo – a un profondo mutamento del proprio paesaggio e la natura stessa della nostra regione, che ha negli ulivi l’elemento caratteristico e identitario, sta subendo delle trasformazioni”.

“Una crisi – continua – senza precedenti che non può essere lasciata alcaso, ma che merita un approccio serio e responsabile, una unità di intenti e di azioni tra Regione, Governo e Unione Europea. Ecco perché chiediamo al Presidente Emiliano e all’assessore Di Gioia di attivarsi in tutti i canali e in tutte le sedi necessarie – da Roma a Bruxelles – per ottenere: lo sgravio per tre anni dei contributi previdenziali per i soggetti colpiti dal flagello della Xylella, e misure adeguate alla realtà contingente del Salento dove gran parte delle realtà contadine sono costituite da piccole realtà che contribuiscono non solo alla tenuta economica del nostro territorio, ma anche alla tutela ambientale e paesaggistica. Chiediamo pertanto – così come già fatto tempo addietro in una mozione – che all’interno del PSR siano predisposte adeguate risorse, cui possono attingere tanto le cooperative di produttori quanto le aziende, volte a sostenere i proprietari terrieri salentini attraverso contributi e servizi.”

“Chiederemo altresì – conclude – l’audizione in Commissione dell’Assessore Di Gioia affinché illustri le misure che la Regione ha messo e intende metter in campo per arginare e contrastare questa emergenza e rimettere in piedi un comparto vitale per nostra economia”.