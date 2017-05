Surbo, sorpreso con cocaina in casa nascosta dentro un pupazzo: arrestato 58enne

Share 0 Share 0 Share 0

SURBO (Lecce) – Nel corso della perquisizione è spuntata la droga, nascosta in un piccolo pupazzo sul tavolo della cucina. Questa notte a Surbo i militari del nucleo operativo dei carabinieri di Lecce hanno tratto in arresto il 58enne Nicola Vitale per detenzione ai fini di spaccio.

A far scattare la perquisizione ai militari è stato un Insospettiti da un notevole via vai di persone che si fermavano sotto casa dell’uomo, già arrestato nel 2014, in via Piave, e dopo pochi minuti di permanenza si dileguavano. Qui i carabinieri hanno rinvenuto dentro un piccolo pupazzo posizionato sul tavolo della cucina un involucro in cellophane di colore bianco con 6 grammi circa di cocaina, e in una busta in plastica, altri 10 grammi circa della stessa sostanza stupefacente.

All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto, inoltre, tutto materiale per il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione. Trovata anche la somma di 850 euro in contanti in banconote di vario taglio, considerata dai militari provento dell’attività di spaccio. La perquisizione si è conclusa con il sequestro di quanto rinvenuto.

L’uomo, su disposizione del magistrato di turno, il sostituto procuratore Stefania Mininni, è stato portato a Borgo San Nicola.