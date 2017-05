Ammirato Culture House, attesa per lo storyteller canadese Tomson Highway

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – L’Ammirato Culture House ospiterà lunedì alle 20 (ingresso libero) Tomson Highway, uno dei più importanti storytellers canadesi che ha portato in tutto il mondo le sue storie in “Cree”, la lingua nativa più parlata in Canada.

Drammaturgo, romanziere, pianista e cantautore, Highway sarà sul palco del centro culturale leccese con il suo progetto musicale Songs in the key of cree, una raccolta di canzoni scritte negli ultimi trent’anni della sua carriera che intepreterà al pianoforte, con lui la cantante peruviana Patrica Cano e il sassofonista jazz Marcus Ali. Dodici brani tratti dalle opere che hanno rese celebre Tomson Highway e che gli sono valse numerosi premi e riconoscimenti internazionali: Rose, The Incredible Adventures of Mary Jane Mosquito, The (Post) Mistress, The Sage, The Dancer and the Fool e un nuovo lavoro ancora non terminato.

Quello che rende le canzoni di Highway uniche è il loro testo in Cree, un linguaggio molto ritmico che si presta naturalmente alla musica, tuttavia alcune di esse sono talvolta interpretate anche in inglese e in francese, come “Mr. Highway”, brano del suo repertorio composto in tre lingue: cree, francese e inglese. Lo stile della sua musica è il “cabaret”, in una forma che ricorda Cole Porter e Kurt Weill.