Parco Gondar, dalla Procura via al dissequestro: salva la stagione estiva, 38 eventi in programma

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce) – La stagione estiva 2017 del Parco Gondar di Gallipoli è salva. Nei giorni scorsi la Procura della Repubblica di Lecce ha concesso il dissequestro della più grande arena concerti del Sud Italia, ma condizionato al rispetto di regole precise: apertura per 38 serate, con 8mila spettatori per le otto date più importanti e 4mila per le restanti 30.

La struttura era stata posta sotto sequestro un mese fa su disposizione del gip di Lecce Simona Panzera, sulla scorta dei risultati di un complesso iter investigativo realizzato dalla polizia giudiziaria che contestava degli abusi edilizi.

Nello specifico dall’analisi realizzata dagli investigatori la parte della struttura considerata irregolare è costituita, tra le altre cose, da una pizzeria, un palcoscenico, un bar con deposito, spogliatoi e servizi igienici che, da quanto emerso, sarebbero state realizzate in assenza delle autorizzazioni, poiché in area sottoposta a particolari vincoli in quanto zona a protezione speciale e sito di interesse comunitario, fino ad occupare una superficie di 15mila metri quadrati, di cui mille del demanio marittimo.

I sigilli apposti sulla struttura dai militari della guardia di finanza e della guardia costiera erano arrivati a pochi giorni di distanza da Pasquetta, occasione in cui era prevista l’inaugurazione della stagione con un primo grande evento musicale, che per questo è saltata così come gli appuntamenti in programma nei ponti del 25 aprile e del primo maggio. Dopo un mese di battaglia i legali della società che gestisce la struttura, gli avvocati Ladislao Massari, Michele Bonsegna e Pier Luigi Portaluri, sono riusciti ad ottenere il decreto di dissequestro.

Nel frattempo, però, l’inchiesta, riguardo alla quale risultano indagate sette persone tra amministratori della società, progettisti e funzionari comunali, proseguirà per far luce sugli abusi edilizi contestati.

“Dopo trenta giorni dal sequestro torniamo a rimboccarci le maniche e a correre per salvare la programmazione fatta in tanti mesi, impegnandoci a garantire la professionalità del nostro lavoro e lo svolgimento degli eventi programmati per i dieci anni di questa attività” si legge nel post pubblicato sulla pagina ufficiale di Facebook del Parco Gondar, che dichiara l’ufficiale riapertura e l’avvio della stagione estiva.

I membri della società che gestisce la struttura poi aggiungono: “Ringraziamo tutti quelli che ci sono stati vicini in questo mese a partire dai nostri avvocati Ladislao Massari, Michele Bonsegna, Pier Luigi Portaluri, e i tecnici tra cui l’ingegnere Antonio Vernaleone. Ringraziamo tutti gli artisti che non ci hanno ‘abbandonato’, le tante associazioni, le agenzie e tutti quelli che in questi giorni ci hanno fatto sentire la loro preziosa vicinanza. È grazie al sostegno di tutti voi se oggi, con lo spirito di sempre, ci possiamo rimettere al lavoro”.