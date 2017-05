JAx e Fedez in concerto al Parco Gondar di Gallipoli

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce) – JAx e Fedez arrivano con il loro tour in Salento. La coppia si esibirà mercoledì 9 agosto al Postepay Sound Parco Gondar di Gallipoli.

La prevendita dei biglietti sarà aperta a partire da lunedì 8 maggio.

Con un live tutto dedicato ai loro più grandi successi e al nuovissimo “Comunisti col rolex”, i due artisti saranno nell’Arena del Parco a tema più grande d’Italia per arricchire la line up del decimo anniversario della celebre location.

Dopo il grandioso successo del loro primo album insieme, “Comunisti col Rolex“, con la hit Vorrei Ma Non Posto e cinque dischi di platino, i due artisti si accingono a portare a Gallipoli il loro eccezionale tour, con date già sold out da tempo, con uno show unico e straordinario pronto a ospitare sul palco amici e colleghi del mondo della musica. In scaletta i loro grandi successi del passato e gli inediti scritti a quattro mani, tra cui il singolo Piccole Cose, in featuring con Alessandra Amoroso, che sta per tagliare il traguardo dei 20 milioni di visualizzazioni su YouTube.

“Comunisti col rolex” è un viaggio che i due rapepr italiani hanno deciso di affrontare insieme, ma non da soli. A partire da Stash, leader e cantante dei The Kolors, e della cantautrice Levante – con cui J-Ax e Fedez hanno scelto di collaborare per il singolo “Assenzio” – a cui si aggiungono le partecipazioni di altri amici e colleghi: Alessandra Amoroso, Arisa, Loredana Bertè, Alessia Cara, Giusy Ferreri, Nek e Sergio Sylvestre.

Dopo gli annunci dei live di Sean Paul e Alvaro Soler (15 agosto), Damian Marley (24 giugno), Moderat (11 agosto), Mannarino (16 agosto) e Marra/Guè (29 luglio) e della due giorni di sport e fitness della Salento Sport Convention (20-21 maggio) si continua a delineare il programma dell’estate 2017 del Postepay Sound Parco Gondar, quest’anno più che mai per il decimo anniversario della location in linea con una programmazione sempre più attenta alle aspettative del più vasto pubblico e trasversale per ogni genere di musica, con un palco in più e tante attrazioni di ogni genere a confermare il Parco Gondar come la più grande location di eventi in Italia.

I biglietti a 25 € + d.p possono essere acquistati fino a esaurimento posti al prezzo scontato del 15% per tutti i possessori di Carta Postepay® su www.postepaysound.it e presso il botteghino il giorno dell’evento, e a prezzo pieno su tutti i circuiti di vendita online e tradizionali di Bookingshow.

Infoline: 327 821 5783