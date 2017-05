Emergenza casa, Salvemini: “Progetto di social housing nell’ex Galateo”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Rigenerare con il social housing l’ex Galateo per trasformarlo in un modello per la Puglia; agevolare nuovi interventi edilizi senza consumo di nuovo suolo; istituire l’Agenzia comunale degli Affitti per far incontrare domanda e offerta”.

Questo il fulcro della proposta di Carlo Salvemini, candidato del centrosinistra, sulla casa. “Da Sindaco farò in modo che la città si rinnovi, non solo per gli interventi sul turismo, gli alberghi i sistemi museali o le bellezze monumentali ma partendo dalla vita quotidiana dei suoi residenti. Vorrei che il tema dell’abitare diventasse l’orizzonte di una città più moderna, più bella e più coesa”, ha dichiarato stamattina nel corso di una conferenza stampa davanti all’ex Galateo.

E proprio l’immobile, con parco annesso, è il fulcro della prima proposta di Salvemini. “Promuoveremo – ha specificato – un Accordo di Programma tra le istituzioni interessate: la ASL che ne è proprietaria, la Regione che investe risorse e ne attrae di private, il Comune che lo ospita. L’obiettivo è realizzare un progetto ambizioso che tiene insieme sia un’edilizia residenziale sociale di nuova generazione con residenze miste, a prezzi calmierati per l’affitto e la vendita, sia alloggi popolari, dando così vita a forme di coabitazione tra fasce sociali e di età diverse, giovani coppie, anziani e studenti”.

I dati della Caritas, del resto, delineano una situazione critica sul piano abitativo e suggeriscono la necessità di “un Piano casa per tutti”. “Nella nostra città – sottolinea Salvemini – 10mila famiglie vivono sotto la soglia di povertà, nel penultimo bando per l’assegnazione di alloggi popolari sono state presentate 1400 domande, nel successivo, che molti pensano non sia stato pubblicizzato a sufficienza, le domande sono state quasi la metà. In città ci sono 1250 edifici inutilizzati e 14.131 abitazioni non occupate (case sfitte, seconde case, abitazioni occupate da non residenti, abitazioni degradate). Gli sfratti e le morosità sono in aumento”.

La seconda proposta consiste nell’agevolare nuovi interventi edilizi senza consumo di nuovo suolo. “Laddove a Lecce, in aree di determinate dimensioni, si demolirà per ricostruire, o nell’ambito di grandi ristrutturazioni di iniziativa sia privata che pubblica, con cambi di destinazione d’uso (da qualunque destinazione) in residenziale privata, una soglia percentuale dovrà necessariamente essere destinata ad edilizia residenziale sociale. Sosterremo questa scelta attraendo gli investimenti privati con forti incentivi: premialità volumetriche, assegnazioni di aree, (agevolazioni urbanistiche), esenzioni fiscali e fondi di garanzia”. Questo anche al fine di favorire l’interazione e l’integrazione dei cittadini che fruiscono di tale servizio. Inoltre “possiamo guardare ad una parte dei grandi spazi vuoti di proprietà pubblica che oggi non hanno una funzione, sono sovradimensionati e terre di nessuno, come una riserva importante per aumentare la dotazione residenziale sociale della città”, spiega Salvemini.

Terzo punto, l’istituzione di un’Agenzia comunale degli Affitti per far incontrare domanda e offerta. “I cittadini leccesi in cerca di casa e i proprietari di seconde case da affittare – argomenta il candidato sindaco – oggi sono soli davanti al mercato. Il Comune ha tutto l’interesse a supportare, in collaborazione con le agenzie immobiliari, le associazioni di categoria degli inquilini e dei piccoli proprietari, la sottoscrizione di contratti d’affitto a canoni concordati, offrendo fondi di garanzia comunali come argine al rischio di morosità”.