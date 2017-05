Ciancio. “Vogliamo chiudere bene, niente sconti all’Andria”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Il difensore Simone Ciancio ha fatto il punto sulla situazione del Lecce in una conferenza stampa al Via del Mare.

Ecco le sue parole. “Lo scorso anno non c’ero, ma so che molti compagni non hanno gradito quell’esultanza dell’Andria con il trenino. Può essere questa l’occasione per cancellarlo. Loro verranno per vincere, ma anche noi per questa e per tante altre motivazioni vogliamo i tre punti”.

“Ho dato la piena disponibilità all’allenatore sul ruolo da ricoprire in campo. – continua Ciancio -. A Pagani ho avuto qualche difficoltà all’inizio , ma era normale, era tanto tempo che non giocavo centrale di difesa. Poi mi sono adattato, grazie all’aiuto dei compagni. Sono pronto a giocare ovunque, ma è chiaro che da esterno mi trovo meglio”.

“Secondo me arriviamo in buone condizioni ai play off, anche sul piano atletico. Possiamo fare bene e dire la nostra. Ho già avuto esperienze di play off con l’Alessandria, perdendo unasemifinale con la Salernitana. Ho imparato che in questo genere di sfide non vince sempre il più forte, ma la squadra che arriva meglio sul piano mentale e fisico e che sbaglia meno”.