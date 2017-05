Parcheggi, Giliberti: “250 posti nella Caserma Pico”. A ridosso del centro, in totale, “1600 nuovi stalli”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – 250 nuovi posti auto tra via Duca d’Aosta e via 4 novembre in un’area in disuso della Caserma Pico, a pochi passi da piazza Mazzini e dalla Villa Comunale.

E’ questa la novità più rilevante del programma sulla mobilità illustrato dal candidato Sindaco del centrodestra a Lecce, Mauro Giliberti.

I nuovi posti auto saranno collocati “in un’area di oltre cinquemila metri quadrati con tre ingressi, opere civili semplici – l’abbattimento di un capannone inutilizzato da anni – e tempi di realizzazione brevi”, ovvero entro fine del 2017, annuncia Giliberti. Che spiega: “Risale all’anno scorso un accordo con il demanio militare, si è trattato, in questo frangente, di decidere cosa farne”.

Avranno importanza strategica i parcheggi di interscambio che, stando ai calcoli, dovrebbero fruttare ben 2730 nuovi posti auto, a partire dal Foro Boario, “ormai adiacente al centro storico grazie alla prossima fruizione delle Mura Urbiche, prevista per il 25 maggio”, spiega Giliberti ai giornalisti, convenuti in via Arditi per ascoltare le proposte.

Il parcheggio tanto frequentato per via della vicinanza con i Tribunali ed altri uffici, “raddoppierà la capienza con un multipiano, arrivando dagli attuali 320 a 650 stalli auto”. In più, dovrebbero essere messi a disposizione della città i parcheggi di “Torre di Belloluogo, con 400 nuovi stalli auto e 32 stalli bus per gite turistiche; Settelacquare con 350 posti auto; Torre del Parco con 280; via Bernardino Realino con 150; le cave di Marco Vito con 450; 700 posti sulla via di Monteroni, tutti collegati con il centro”, sottolinea.

Una vera e propria rivoluzione della mobilità, almeno nelle intenzioni. In centro ci sarebbero “ i 60 posti nei pressi di palazzo Parlangeli, 75 ulteriori all’attuale parcheggio ex Gil dell’Università, cui proporremo una convenzione, i 240 stalli previsti dal progetto di ribaltamento della stazione ferroviaria, che attraverso un sottopasso condurrà direttamente in via Oronzo Quarta, e quelli che si andranno a realizzare nell’area dell’ex caserma Massa dove il cantiere sta per vedere la luce dopo tanti, troppi anni”.

Altra novità per quanto riguarda il parcheggio ex Enel, da 700 posti. “Il costruttore ha reso noto il fatto che è in dirittura d’arrivo una trattativa fra la proprietà e una spa specializzata nella gestione dei parcheggi automatizzati”, spiega Giliberti.

Qualora questa non andasse a buon fine “la proprietà – aggiunge – è disposta a vendere a privati i singoli stalli del terzo interrato. Il Comune, se sarò eletto sindaco, proporrà al privato una cogestione o in alternativa farà redigere da un ente certificato un business plan per proporre un canone di locazione dei primi due interrati per un totale di 500 posti, senza che il canone stesso rappresenti un costo per la collettività, semmai un utile da reinvestire nei trasporti, nell’interesse pubblico”.

Complessivamente, il centro della città di Lecce, solitamente ipercongestionato dal traffico nelle ore di punta a causa anche della cronica mancanza di parcheggi, “sarà servito da un sistema di parcheggi di 1594 stalli auto”, la promessa di Giliberti.