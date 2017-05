Digiuno Serravezza, l’appello di Assennato: “Usa armi convenzionali”. Nel pomeriggio Emiliano a Casarano

Share 0 Share 0 Share 0

CASARANO (Lecce) – Ottavo giorno di digiuno totale per l’oncologo salentino Giuseppe Serravezza in segno di protesta contro la Tap. A monitorarne costantemente le condizioni di salute, nella sua abitazione a Casarano, i medici colleghi del reparto di Oncologia, che gli somministrano una terapia di reidratazione tramite flebo.

Per far desistere l’oncologo da questa sua estrema azione di rimostranza, a Casarano, nel pomeriggio, si recherà il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Tra gli appelli affinchè Serrravezza possa quanto prima porre fine allo sciopero della fame, in attesa di segnali concreti da parte del governo per la riapertura del dialogo sulla realizzazione del gasdotto Tap a San Foca, anche quelli del senatore Ferdinando Imposimato e dell’ex direttore di Arpa Puglia Giorgio Assennato. “…Prego Giuseppe di voler cessare la sua nobile ma sbagliata (nel metodo scelto) battaglia contro la Tap. – scrive Assennato in una missiva indirizzata all’oncologo – Comuni maestri, e tra questi cito il professor Garattini, ci hanno insegnato la sanità pubblica partecipata è basata sull’evidenza scientifica. Ora, mentre ribadisco l’ esigenza duplice di inibire qualsiasi altro impianto significativo con processi combustivi e di ridurre comunque, adottando le più performanti Bat, le emissioni autorizzate, mi chiedo se un comportamento così estremo, che comunque rappresenta un atto ‘violento’ nei confronti del corpo umano corrisponda alle criticità ambientali dell’ impianto Tap”.

“E allora, caro Giuseppe, cosa avremmo dovuto fare quando dovemmo affrontare con successo gli scenari che avrebbero certamente costituito un eccesso di rischio per la popolazione salentina? No, Giuseppe. Valuta l’ evidenza e considera se davvero si configuri anche semplicemente il pericolo di una ulteriore noxa cancerogena. – continua Assennato nella missiva – Come sai, quando tempo fa mi fu chiesto un parere, io risposi, a titolo personale, che avrei preferito un sito industriale per il gasdotto e che mi avrebbe ancor più fatto piacere come medico di sanità pubblica e non come direttore di Arpa Puglia ( non ne avrei avuto titolo) – la riconversione a gas metano della centrale di Cerano. Non è andata cosi perché la politica ha scelto diversamente. Tu fai bene a continuare la tua battaglia contro un impianto rifiutato dalla comunità ma non confondere l’opinione pubblica come se fosse stato autorizzato un impianto con rischio inalatorio cancerogeno. È altro. Non lo vuoi e ti capisco. Ma ti prego di continuare la tua missione come cittadino (l’ oncologia non c’ entra) con armi convenzionali, quelle della dialettica democratica. Giuseppe, per favore…”.