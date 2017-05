Apre i battenti il nuovo Cup della Asl di Lecce: restyling strutturale e funzionale per un servizio più efficiente

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Taglio del nastro nella Asl di Lecce. E’ stato inaugurato stamane dal direttore generale della azienda sanitaria locale Silvana Melli e dal direttore del Distretto di Lecce Rodolfo Rollo il nuovo Cup della Cittadella della Salute. Un lavoro di restyling non solo da un punto di vista strutturale, ma anche funzionale.

Il lavoro di ristrutturazione, infatti, è stato improntato soprattutto verso l’obiettivo di ridurre le file e garantire servizi di qualità migliore e più rapidi. “Avevo preso l’impegno – ha ricordato il direttore generale Silvana Melli – di rendere il Cup del Distretto di Lecce più a misura di utenti e dei loro bisogni e credo proprio che l’Asl abbia centrato l’obiettivo. Chi oggi entra in una struttura sanitaria come questa non deve più pensare, o temere, di ritrovarsi in un girone infernale. Deve essere consapevole, invece, che rifare un Cup non è passare una mano di belletto, ma significa riorganizzare un servizio, rimotivare e qualificare gli operatori e fare tutto ciò in funzione delle persone che, quotidianamente, entrano in contatto con la sanità pubblica”.

Arredi nuovi, ambiente unico e quindi molto più spazioso, confortevole e adeguato sia per gli utenti sia per i dipendenti, display intelligenti per smaltire le code in base alle prestazioni richieste, quattro sportelli attivi e, in più, una nuova filosofia di gestione dei servizi offerti: questo il nuovo volto del servizio Cup della cittadella della salute.

Lo sforzo profuso per realizzarlo per Rodolfo Rollo, direttore del Distretto di Lecce, si traduce nella possibilità di “offrire una risposta credibile ogni giorno a oltre mille utenti che passano da questi uffici, sia per prestazioni individuali sia per quelle destinate a gruppi di pazienti, ad esempio il Centro Emostasi, quello Antidiabetico, i servizi di cardiologia e ostetricia e ginecologia, la farmacia”.

Dunque, non solo prenotazioni, disdette, prestazioni in Alpi e pagamento dei ticket, ma un vero e proprio punto di prima accoglienza, al quale, spiega Rollo, “è collegata un’ampia fascia di servizi offerti all’interno del Poliambulatorio, dal Laboratorio Analisi alla Specialistica”. Insomma, l’Asl di Lecce cambia marcia proprio su un tema non di rado finito nell’occhio del ciclone e, a partire da questo primo importante passo si avvia a realizzare un progetto futuro molto più ampio.

“Non stiamo semplicemente rifacendo il Cup – spiega Rollo – ma stiamo ripensando “la Cittadella della Salute”, riprogettando in questa una rete di servizi destinata a cittadini, il più delle volte anziani, con malattie croniche o assistiti nelle loro case con i servizi di Assistenza Domiciliare anche sociale. Stiamo costruendo, grazie alle risorse economiche messe a disposizione della Regione, un prototipo che servirà ad affrontare le sfide sanitarie future e che potrà essere replicato in quelle strutture che un tempo ospitavano ospedali con pochi posti letto e con bassi livelli di sicurezza. Questa nuova scommessa coinvolgerà nuovi operatori, poiché a rafforzare i servizi saranno chiamati medici specialisti ambulatoriali e altri operatori sanitari un tempo impegnati nell’assistenza ospedaliera. Con la loro competenza ed esperienza si potrà garantire non solo la diagnostica ambulatoriale ma anche la continuità delle cure tra ospedale e Distretto Socio Sanitario”.

Un’idea sposata in pieno dal direttore generale Melli, che rimarca anche l’importanza del ruolo degli utenti: “Tutto si può fare meglio anche grazie alla collaborazione dei cittadini, ai quali bisogna ricordare che per prenotare o disdire una visita si può venire alla Cittadella o altrove, ma è possibile anche farlo telefonicamente e via computer sul Portale della Salute, oppure con la App scaricabile su smartphone: anche la tecnologia è parte integrante del rinnovamento”.