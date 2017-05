Post-primarie Pd: guerra di dati, chiavi e serrature. E Piconese sporge denuncia per atti di “banditismo”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – E’ una guerra di numeri, di analisi, di chiavi e di serrature quella che si è aperta nel Pd provinciale leccese all’indomani delle primarie che hanno decretato la netta vittoria, a livello nazionale, di Matteo Renzi.

C’è pure una denuncia, presentata dal segretario provinciale Pd Salvatore Piconese in queste ore, per un atto di “banditismo”.

Ma andiamo per ordine. I dati, innanzitutto. “In provincia di Lecce Michele Emiliano vince prima tra gli iscritti PD e poi le primarie di domenica scorsa”, afferma Antonio Maniglio per l’area facente capo al governatore pugliese.

“Matteo Renzi – puntualizza – vince in Italia incrementando i suoi consensi; in provincia di Lecce, al contrario, perde circa 15 punti in percentuale (dal 57 al 42%) e oltre 6000 voti (da 17mila a 11mila). Si può capire poco di politica, ma i numeri non ammettono opinioni. E in provincia di Lecce l’area Renzi, ancora una volta, raccoglie i cocci di due sconfitte”.

“Le dispute tutte interne al PD, che mirano a sottolineare il predominio di un gruppo sull’altro, oltre che palesemente false, sono tristemente infantili e accentuano la lontananza di certa politica dalle persone e dai loro problemi. Per questo agli amici e compagni dell’area Renzi consigliamo di rileggersi i numeri”, attacca, annunciando una riunione, nei prossimi giorni, del coordinamento della mozione Emiliano per definire il da farsi.

Ed ecco i dati snocciolati dai renziani, con in prima fila il viceministro Teresa Bellanova e il deputato Pd Salvatore Capone. “Distanziando di oltre 222 voti Michele Emiliano, Matteo Renzi domenica 30 aprile vince nettamente la sfida delle primarie anche a Lecce città, guadagnando 1135 voti su 2521 votanti. Un dato significativo che, sommato a quelli registrati in provincia, consente l’analisi di un quadro nettissimo: il Salento, con la grande partecipazione dei 28.542 votanti, non solo conferma i dati delle convenzioni, dove Matteo Renzi e le liste abbinate alla mozione Renzi-Martina hanno vinto in 45 collegi su 94, ma domenica 30 aprile vince su 56 comuni in modo omogeneo, per questo stesso doppiando l’importante esito delle convenzioni. Non è dunque fuor di luogo affermare che quei ‘soli’ 802 voti che distanziano Michele Emiliano da Matteo Renzi sono, di fatto, la straordinaria vittoria che nel Salento si sancisce per la mozione Renzi-Martina: Renzi vince a Lecce città ma anche nel Collegio Sud con 4571 voti, o nella Grecìa Salentina, sostenuto da una rete di amministratori, cittadini, iscritti, elettori, mentre nel Collegio Nord perde di ‘soli 989 voti’ rispetto a Michele Emiliano”.

Ma a tenere banco in queste ore è un “giallo” che si sta consumando nella federazione provinciale di via Tasso. “Ho appena esposto una denuncia, a nome del Partito Democratico salentino, ai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce per il vile gesto, di puro banditismo, perpetrato ai danni della Federazione Provinciale del PD di Lecce. Da ieri mattina si registra la scomparsa della chiave del mio ufficio, con accesso all’esterno, e il cambio del frutto della serratura di una stanza interna alla Federazione Provinciale. Difenderemo il nostro partito e tuteleremo la dignità dei nostri militanti”, annuncia il segretario provinciale Salvatore Piconese, criticato, negli ultimi tempi, per la sua partecipazione a eventi organizzati da Articolo 1 – Mdp.

La guerra tutta interna al Pd provinciale, mai sopita in verità, è riesplosa in tutta la sua animosità. Il sindaco di Tiggiano e consigliere provinciale Ippazio Antonio Morciano scrive: “C’è una anomalia che caratterizza da tempo il Pd salentino guidato da Salvatore Piconese, purtroppo acuitasi con il duro passaggio della scissione, e che ritengo vada affrontata e risolta. E’ necessario un cambio di rotta, all’interno del Partito e nella relazione tra Partito e territorio. Non credo si possa essere segretari alimentando costantemente il conflitto e la guerriglia contro il partito nazionale e chi lo rappresenta. Così come non si possono moltiplicare comportamenti ambigui: il Pd deve essere la casa della nostra gente, dei nostri iscritti, non quella di persone che hanno scelto – legittimamente – altri luoghi ma che non possono avere due piedi in una scarpa. Alimentare ambiguità non fa bene a nessuno. In ogni caso non fa bene al Pd. Se il segretario provinciale non ha interesse e cura in questa direzione, una scelta è doverosa e obbligata”.