La vicinanza dei No Tap a Serravezza. Il medico prosegue a casa lo sciopero della fame e della sete

CASARANO (Lecce) – Delegazione No Tap a Casarano per manifestare la vicinanza e il supporto al dottor Giuseppe Serravezza, 66 anni, dal 27 aprile in sciopero della fame e della sete per esprimere il proprio forte dissenso contro la realizzazione del gasdotto Tap.

Il noto oncologo è tornato a casa oggi dopo aver firmato le dimissioni dall’ospedale di Casarano, dove era stato ricoverato ieri mattina per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, e ha annunciato la volontà di proseguire nella sua battaglia.

Come ha spiegato la presidente provinciale di Lilt Lecce Marianna Burlando, l’oncologo, direttore dell’Unità operativa complessa di Oncologia a Casarano e Gallipoli, una vita dedicata alla cura dei pazienti e alle battaglie ambientali, “non si risparmia” e non ha intenzione di farlo neppure in questa situazione.

Il gesto di lasciare il “Ferrari” e proseguire a casa il suo dissenso, sarebbe dettato, come spiega Lilt Lecce, dalla volontà di “non porre in difficoltà i dovuti interventi del personale sanitario e, parimenti, contenere le manifestazioni di solidarietà e di appoggio alla sua protesta che, da ieri e con continuità, avvengono all’ingresso del nosocomio”.

Raggiunto da una delegazione No Tap, come documentato in un video su facebook, il medico, con un filo di voce e in evidente stato di prostrazione fisica, commosso dalla manifestazione di affetto da parte degli attivisti, ha ribadito che il gasdotto, il cui approdo è previsto a San Foca, è “un’opera inutile e dannosa”.

E ha poi aggiunto: “A nessuno è concesso di decidere sulla testa delle persone. ‘Li patruni simu nui’”, ha poi aggiunto, parlando in dialetto.

Per i No Tap, che hanno tenuto un presidio nei pressi dell’ospedale e hanno poi organizzato un corteo esibendo dei cartelli contro la multinazionale, “l’interesse strategico nazionale dovrebbe essere la salute della popolazione e non una scellerata politica energetica che serve solo gli interessi economici di TAP e dei vari esecutori dell’opera”.

Il movimento No Tap ha quindi espresso nuovamente la sua solidarietà a Serravezza e si unisce al suo appello “per un nuovo e doveroso confronto con il Governo centrale, affinché cancelli definitivamente quest’opera dalla sua agenda”.