Accademia Mater: dalla Junior League ad una Mater europea

CASTELLANA GROTTE (Bari) – Il mese di maggio è un periodo particolarmente intenso per la Materdominivolley.it Castellana Grotte, un periodo di grandi soddisfazioni dal punto di vista agonistico e sportivo e di grandi impegni dal punto organizzativo.

La Lega Pallavolo Serie A, infatti, nei giorni scorsi, ha ufficialmente affidato alla società del presidente Michele Miccolis, per il terzo anno consecutivo, l’organizzazione della Del Monte Junior League – Trofeo Massimo Serenelli, in collaborazione con la Fipav Puglia e la Fipav Bari. Saranno così, ancora una volta, il PalaGrotte e l’Impianto Polisportivo di via Pertini di Castellana Grotte (Ba) ad ospitare dal 25 al 28 maggio prossimi le 12 squadre partecipanti alla 26esima edizione della più importante manifestazione di pallavolo giovanile in Italia, quest’anno riservata alle formazioni under 20.

“È una notizia che ci riempie di orgoglio – ha commentato Miccolis – La Lega, con questa decisione, ha dimostrato di apprezzare il lavoro svolto negli scorsi anni e ha confermato Castellana come sede di questa importantissima competizione giovanile. In Puglia arriveranno i migliori talenti della pallavolo nazionale e la Materdominivolley.it sarà ancora pronta ad accoglierli e a metterli nelle condizioni migliori per dimostrare le proprie capacità sul campo”.

AZZURRI – L’Italia under 19 ha chiuso al secondo posto gli Europei di categoria, svoltisi in Ungheria e Repubblica Ceca da sabato 22 a domenica 30. Dopo aver superato la Pool I contro Bulgaria, Polonia, Russia, Belgio e Ungheria, dopo aver battuto in semifinale la Turchia al tie break, i ragazzi allenati dal ct Mario Barbiero sono stati sconfitti in finale proprio dalla Repubblica Ceca e sempre al quinto set. Gli azzurrini conquistano, così, per la seconda volta consecutiva l’argento europeo (era già successo nel 2015 in Turchia). Importante il contributo portato alla causa azzurra dai talenti della Materdominivolley.it, Daniele Lavia e Giovanni Gargiulo, entrambi titolari nel sestetto del ct Barbiero. Grazie al secondo posto conquistato all’Europeo, inoltre, l’Italia U19 si è qualificata anche per i Campionati del Mondo di categoria in programma dal 18 al 27 agosto in Bahrain e per l’Olimpiade Giovanile Europea che si svolgerà a Gyor dal 23 al 30 luglio.

UNDER 16 – Vittoria netta per 3-0 della Materdominivolley.it Castellana sull’Amatori Bari nella finale regionale di andata del campionato U16 di pallavolo maschile. Si avvicina così il secondo titolo regionale per l’Accademia del volley giovanile di Puglia diretta da Vincenzo Fanizza. Domenica 7 maggio alle ore 11 a Bari la gara di ritorno. Entrambe le squadre sono già qualificate alla Finale Nazionale in programma a Latina dal 30 maggio al 4 giugno.

UNDER 18 – Martedì 2 maggio alle ore 20 a Castellana Grotte e lunedì 8 maggio alle ore 19,30 a Molfetta in programma la semifinale regionale del campionato U18 di pallavolo maschile tra Materdominivolley.it Castellana e Pallavolo Molfetta. La vincente sfiderà in finale la vincente dell’altra semifinale tra Terlizzi e Ostuni.

UNDER 19 – Definiti i raggruppamenti della fase di qualificazione della Finale Nazionale U19 in programma a Bormio dall’11 al 14 maggio. La Materdominivolley.it Castellana è inserita nel girone E con i friuliani della Sloga Tabor Trieste, i siciliani della Volley Modica (Rg) e i sardi della Pallavolo Villacidro (Ca). Il debutto dei ragazzi allenati da Vincenzo Fanizza è in programma giovedì 11 maggio alle ore 9 con Villacidro. Altre gare in calendario giovedì 11 alle ore 18 con Trieste e venerdì 12 alle ore 11 con Modica. Al termine della fase di qualificazione, passeranno al turno successivo 16 squadre, le prime tre classificate dei 5 gironi e la migliore quarta classificata secondo la classifica avulsa, avviando così dagli ottavi la fase ad eliminazione diretta.

Ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sul sito www.materdominivolley.it e sui canali social della Materdomini Volley.it.