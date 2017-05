“24 ore di luce”, il workshop di Inphoto con il finalista al Pulitzer Cito

Share 0 Share 0 Share 0

BRINDISI – Un workshop sulla percezione e sull’uso della luce in fotografia è in programma nel weekend a Brindisi.

Ad organizzarlo l’associazione “InPhoto” il 6 e 7 maggio, con esercitazioni pratiche previste sabato pomeriggio e domenica mattina, al fine di cogliere ogni possibile sfumatura nell’impatto che la luce ha sulla realtà circostante e, quindi, sull’immagine.

Docente del corso, dal titolo “24 ore di luce”, è Pier Paolo Cito, fotoreporter brindisino dall’esperienza ultraventennale. La sua carriera lo ha portato in diversi teatri di crisi e di guerra. Ha seguito, tra l’altro, i conflitti nei Balcani, in Etiopia, in Cisgiordania, nella striscia di Gaza, in Iraq, in Afghanistan, in Libia. Ha seguito in Vaticano le attività di Giovanni Paolo II; ha svolto e svolge tuttora diverse attività di docenza e ha partecipato a mostre fotografiche in Italia e all’estero. Ha collaborato con lo Stato Maggiore della Difesa, le Nazioni Unite, la FAO.

Ha ottenuto vari e prestigiosi riconoscimenti. Nel 2007 è finalista al Premio Pulitzer, assegnato dalla Columbia University a giornalisti e fotoreporter distintisi nei vari settori dell’informazione a livello internazionale.

“E’ sempre un piacere per me tornare a Brindisi e trasferire quella conoscenza che ho dovuto per forza di cose apprendere in altre realtà – ha commentato – ritengo che insegnare le basi della fotografia significhi dare la possibilità di acquisire la tecnica e la sensibilità per acquisire un proprio stile ed applicarlo nelle proprie foto”.

Per info sul corso “24 ore di luce”: www.assinphoto.com.

La foto di Pier Paolo Cito è di T. S. Efren D. Lopez, United States Air Force