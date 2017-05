Raccolta differenziata, a Lecce arriva Capitan acciaio. Tre giorni di attività e laboratori

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Tre giorni di attività e laboratori in piazza con protagonisti gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatolette, lattine, bombolette, tappi e chiusure, che grazie al riciclo possono rinascere ed avere una seconda vita.

Partirà da Lecce mercoledì 3 maggio, in piazza d’Italia, il tour nazionale promosso dal Consorzio Ricrea per informare ed educare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio, materia prima permanente che si ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità, ed educarli a una corretta raccolta differenziata. In campo un nuovo supereroe: Capitan Acciaio, che dal 3 al 5 maggio sarà a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del recupero dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa.

Ad accompagnare il supereroe nel suo viaggio attraverso l’Italia due speciali compagni di avventure, animatori di laboratori gratuiti dedicati in particolare ai più giovani. Maurizio Capone insegnerà a fare musica attraverso originali strumenti creati con gli imballaggi in acciaio. Come la “Lattam”, strumento costruito con un barattolo di metallo per pomodori, una bacchetta cinese ed uno stringi tubo e il “Tappero”, realizzato con tappi corona delle bottiglie fissati a coppie su tre file su un lungo tronchetto di legno. L’artista Massimo Sirelli, invece, proporrà dei laboratori ludico-ricreativi in cui bambini e ragazzi potranno costruire il proprio robot giocattolo attraverso il riuso creativo di imballaggi in acciaio.

“Il ciclo di vita dell’acciaio, da materia prima a imballaggio, fino a diventare rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo – spiega Domenico Rinaldini, presidente di Ricrea – è un perfetto esempio di economia circolare. L’acciaio infatti è un materiale permanente, e grazie al riciclo rinasce a nuova vita senza perdere nessuna delle sua qualità. Anche grazie a iniziative di sensibilizzazione come questa vogliamo migliorare ancora gli ottimi risultati raggiunti, informando dei cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio”. Con il riciclo di 50 bombolette, 2.000 barattoli o 5 fusti tutti in acciaio si possono ottenere rispettivamente il telaio di una bicicletta, una fontanella urbana e una panchina.

Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel.

Oltre che a Lecce, il tour della manifestazione farà tappa anche a Napoli, Trieste e Verona.

Maggiori informazioni su facebook.com/CapitanAcciaio