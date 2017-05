Incidente all’uscita della tangenziale, camion compattatore si ribalta: tre feriti lievi

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Incidente in mattinata per un mezzo della Monteco, azienda che si occupa dei rifiuti in città.

Un camion compattatore si è ribaltato, rimanendo rovesciato su un fianco all’altezza di una curva lungo la strada d’uscita dalla tangenziale est in direzione dell’ospedale “Vito Fazzi”. Il sinistro è avvenuto intorno alle 12 e non ha coinvolto altri mezzi. Le cause sono ancora in fase d’accertamento così come l’esatta dinamica, su cui sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di San Cesario di Lecce.

I tre operai che si trovavano a bordo del mezzo sono rimasti feriti, ma per fortuna in maniera lieve. Il conducente da una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo del camion in curva, che, solo per un caso fortuito, dopo essersi ribaltato si è fermato al margine della strada ad un passo dal terrapieno adiacente. Qualche centimetro più in là e il mezzo sarebbe finito nel burrone, provocando conseguenze ben più gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118.