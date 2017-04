Primarie Pd, Renzi vince: “Pagina nuova”. Bellanova esulta: “Ripartiamo da qui”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Vittoria di Matteo Renzi alle primarie del Partito democratico. L’affluenza è stata più alta del previsto, circa 2 milioni di persone si sono presentate ai seggi.

L’esito delle consultazioni, svoltesi nella giornata odierna in tutta Italia dalle 8 alle 20, non lascia dubbi. Staccati nettamente gli sfidanti, Andrea Orlando e Michele Emiliano, che hanno riconosciuto il risultato.

È una “pagina nuova, non una rivincita”, ha detto il neo segretario, che ha rivolto un “abbraccio affettuoso” ai competitor. “Teniamo conto della loro battaglia – ha esortato – della straordinaria passione con cui Emiliano ha posto alcuni temi, a iniziare dal Sud, assolutamente prioritario per il futuro del Paese. E della forza con cui Orlando ha insistito sul valore dell’unità, dell’unire non soltanto il nostro partito ma il Paese. Abbiamo bisogno di imparare dalle altre mozioni”.

“Credo che Renzi senta il momento particolare, quando si ridiventa segretario le responsabilità ripassano nella testa, negli occhi, nelle sensazioni, nei sentimenti. Io questo l’ho colto nella voce del segretario Renzi. Abbiamo la ragionevole aspettativa di superare il 10%. Fronte democratico non esisteva, la nostra area ce la siamo inventata in questi tre mesi. Ci sono migliaia di militanti che adesso esistono, hanno una dimensione diversa, sono fuori dalle aree tradizionali del partito e stanno lavorando per costruire il Pd del futuro”.

“Oggi è stata una giornata importante – ha dichiarato Orlando – in cui abbiamo dimostrato che il Partito democratico è un partito vivo”. “Certo – ha puntualizzato – è anche un partito in sofferenza, come dimostra il calo dell’affluenza, un dato che non va rimosso. Dobbiamo lavorare tutti insieme per recuperare i delusi che non siamo riusciti a convincere in questo appuntamento”.

Esultano i rappresentanti della mozione Renzi-Martina. La coordinatrice per la Puglia Teresa Bellanova dichiara: “I numeri che arrivano da ogni parte d’Italia e anche dalla nostra Puglia dicono con chiarezza che Matteo Renzi è il nuovo Segretario nazionale del nostro partito. Ripartiamo da qui, da questo risultato, da questa grande partecipazione, da questa adesione così convinta ed evidente, da questa giornata. Anche qui in Puglia e in Salento, dove la scelta per Matteo Renzi e per un partito democratico ampio e inclusivo è netta”.

“L’impegno in queste settimane – è la sua ulteriore considerazione – è stato intensissimo con una adesione e una partecipazione da parte dei nostri militanti e iscritti fortissima. L’affermazione della mozione Renzi-Martina è inequivocabile. Auguri a Matteo Renzi, auguri al Pd, il nostro partito, la nostra casa. Grazie di cuore a tutti i nostri militanti, ai nostri iscritti, a tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato”.