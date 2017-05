La Laica Lecce schiaccia il Lucera 3-0

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Inizio imperioso nei play-out per i ragazzi di Fabio Saccomanno che impiegano solo tre set per avere la meglio sul Lucera.

Finalmente i tifosi giallorossi sono tornati a vedere la miglior Laica. Nei Play-Out non sono concessi errori, Ferdinando Ingrosso e compagni sono scesi in campo carichi al massimo e sin dalle prime battute hanno imposto il loro gioco. Il Lucera, dal canto suo, ha incentrato tutto sull’ottima diagonale Mastropietro – Apollo ed in particolare sulla straripante forza in attacco di quest’ultimo. Ma nulla si è potuto dinanzi alla grinta dei ragazzi della Laica, aggressivi in difesa, incisivi in attacco da ogni zona del campo e bravi nel limitare gli errori. Solo nell’ultimo set la stanchezza ha portato più in equilibrio il punteggio anche se i padroni di casa hanno sempre guidato il gioco.

Il tempo per gioire è veramente poco, sabato prossimo la gara di ritorno sul parquet di Lucera con l’obiettivo di confermare questa bella prestazione e conquistare meritatamente la permanenza in serie C.

Laica Lecce Volley – Volleyball Lucera 3-0 (25/19 – 25/21 – 27/25).