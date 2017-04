“Siamo giovani, innovativi, puliti”: la provocatoria campagna di Pala (FdI-An)

Share 0 Share 0 Share 0

Vi proponiamo l’intervista a Giorgio Pala, giovane candidato al Consiglio comunale a Lecce nella lista di Fratelli d’Italia a supporto di Mauro Giliberti. Presidente dell’associazione di centrodestra Carpe diem, Pala non ha usato mezzi termini nel rivolgersi agli elettori. Impostando una campagna di comunicazione dai toni forti. Che, puntualmente, non ha mancato di suscitare polemiche.

Si parla di lei persino sulle testate nazionali. Qual è il messaggio che ha voluto trasmettere?

Questa è una campagna elettorale strana, diversa dalle altre, che segna e segnerà una netta distinzione rispetto al passato. C’è molta voglia di rinnovamento, vedo qualche giovane che si sta candidando, vedo la voglia di staccarsi rispetto al passato anche in termini di eletti. Io ho impostato una campagna innovativa, mi sono fatto coadiuvare da molti giovani, ma non solo, anche qualche adulto disilluso mi ha dato una mano.

Innovativa o provocatoria?

Il modo di comunicare è sicuramente forte, ma il messaggio è chiaro, non vogliamo conformarci alla solita, vecchia politica. Abbiamo lanciato una provocazione, mi dispiace che ci sia caduto solo qualche esponente di centrodestra e non anche personaggi di altre parti politiche che, magari, si stanno riciclando in liste pseudociviche o che si stanno ricandidando a sinistra. Noi non vogliamo criticare l’attuale maggioranza, anzi, crediamo che abbia amministrato in maniera discreta in questi anni, con alti e bassi, come è normale che sia, la perfezione appartiene al Paradiso, non a questo pianeta. Noi abbiamo voluto, in maniera schietta, far capire che siamo giovani, diversi, nuovi, puliti. Non abbiamo voluto offendere nessuno in particolare, la nostra è una provocazione generica. Chi ci è caduto, magari, non ha rimediato una bellissima figura, ma la colpa non è nostra, si sarà sentito chiamato in causa. Ma dico anche che qualche esponente politico si è congratulato per la trovata. Dieci anni fa, vorrei ricordarlo, un candidato sindaco, poi risultato vincitore, si mise in mutande sul manifesto elettorale. Questi messaggi, diversi dal solito, piacciono.

Perché si sta candidando nella lista di Fratelli d’Italia? Lei, fino a poco tempo fa, seguiva, con convinzione, la linea politica di Raffaele Fitto.

Io ho seguito il progetto del consigliere regionale Erio Congedo, a cui sono da sempre vicino. E che ha ancora tanto da dare alla politica. È un volto pulito e onesto, che vince con i voti. Io sono un fautore del Pdl, sono per i partiti unitari che garantiscono anche la logica dell’alternanza. Oggi l’eccessiva frammentazione è negativa, non fornisce un quadro chiaro. Di conseguenza bisogna andare dove porta il cuore. Fratelli d’Italia sta ritornando sulle percentuali di An, ha una leader donna, un dato importante, è giovane. La scelta l’ho fatta, dunque, seguendo un leader che mi piace, Giorgia Meloni, e un consigliere regionale che è il mio riferimento. Io vado avanti seguendo le persone. Credere nelle persone è, forse, la cosa che più manca nella politica locale. Erio Congedo ha fatto questa scelta, io sono con lui. Poi, io sono per la regolamentazione per legge delle primarie, a qualsiasi livello.

Che è quello che chiede Fitto…

Già, si dice ma non si fa. Poi, sia chiaro, Mauro Giliberti è un ottimo candidato sindaco, una persona perbene.

Calato dall’alto…

Neppure Carlo Salvemini è stato scelto democraticamente. La mia critica sul metodo investe anche la sinistra. Ripeto, sono per le primarie, anche per la scelta dei candidati al Parlamento.

Chi temete di più, come centrodestra?

Salvemini, anche se Giliberti può vincere al primo turno. Le liste di Alessandro Delli Noci, invece, non sono forti. Non è difficile fare una lista, è difficile farla bene.

Quattro candidature a destra possono erodere il consenso nei confronti di Giliberti?

È giusto che si possa candidare chiunque, è il bello della democrazia. Ma quelle di Matteo Centonze e di Walter Ronzini, come quella di Luca Ruberti a sinistra, sono candidature di contorno. Nelle elezioni comunali, il consenso tende a polarizzarsi, magari c’è il voto di protesta, che può essere captato da Alessandro Delli Noci o da Fabio Valente. Ma è difficile che si crei ulteriore frammentazione.