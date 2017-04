L’oroscopo per la settimana dal 30 aprile al 6 maggio 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 4 aprile): a tutta prima non darete molto credito a una persona che ha commesso gli stessi errori che state facendo voi: eppure si tratta di una persona di cui dovreste fidarvi ciecamente. (5 – 19 aprile): questa settimana riceverete sostegno e incoraggiamenti da una persona che per molto tempo ha preferito restare nell’ombra e aiutarvi di nascosto.

TORO (20 aprile – 5 maggio): siete alla ricerca di qualcosa la cui natura ancora non vi è del tutto chiara: qualcosa però vi dice che è proprio quello che fa per voi. (6 – 20 maggio): ciò che qualcuno sta facendo non avrà conseguenze dirette sulla vostra vita a meno che la paura che questo avvenga non diventi per voi un’ossessione.

GEMELLI (21 maggio – 6 giugno): all’inizio della settimana potreste ricevere le istruzioni e gli avvertimenti che vi servono per procedere senza errori. Il problema è: sarete disposti ad ascoltarli? (7- 20 giugno): una persona importante potrebbe non apprezzare il modo in cui portate avanti i vostri affari. Però sarà più che soddisfatta dei risultati che otterrete.

CANCRO (21 giugno – 7 luglio): non rischiate di avere un primo approccio molto negativo con una persona alla cui opinione tenete molto: siate gentili e disponibili. (8 – 22 luglio): vi state dando da fare per accrescere le vostre possibilità ma nel farlo rischiate di limitare la vostra libertà di scelta.

LEONE (23 luglio – 7 agosto): avete la sensazione che sia tempo di muoversi in una direzione qualsiasi. In realtà state soltanto cercando di reagire ad una recente contrarietà. (8 – 22 agosto): vi sentirete forti e fiduciosi all’inizio della settimana. Attenzione a non voler fare troppe cose tutte insieme!

VERGINE (23 agosto – 7 settembre): vi troverete a dover dare ordini senza neppure rendervene conto. D’altra parte siete gli unici che possono prendere il comando. (8 – 22 settembre): ciò che interessa voi potrebbe lasciare gli altri completamente indifferenti. Presto, però, troverete una persona in sintonia con voi.

BILANCIA (23 settembre – 7 ottobre): vi sentite più sicuri, questa settimana, ma non dimenticate per questo di prendere certe fondamentali precauzioni. (8 – 22 ottobre): sarete gli unici a saper risolvere un complesso rompicapo, questa settimana, e la soluzione che troverete coglierà tutti di sorpresa.

SCORPIONE (23 ottobre – 7 novembre): l’originalità sarà la chiave di una settimana produttiva e ricca di soddisfazioni. Non abbiate paura di osare! (8 – 21 novembre): il tempo trascorso in solitudine avrà un valore solo se lo dedicherete a qualcosa di buono e interessante: guai a starsene con le mani in mano!

SAGITTARIO (22 novembre – 7 dicembre): questa settimana non sarete vicini a una persona a voi cara per poterla aiutare ma il vostro tifo sfegatato le sarà comunque di grande sostegno. (8 – 21 dicembre): vi aspetta qualcosa di molto importante ma prima dovrete portare a termine certe piccole incombenze che però richiederanno più tempo del previsto.

CAPRICORNO (22 dicembre – 6 gennaio): siete pieni di energie, sia fisiche che mentali: questa è la settimana ideale per metterle a frutto. (7 – 19 gennaio): i vostri progressi verranno bloccati verso l’inizio della settimana ma grazie ad una attenta e paziente trattativi potrete riprendere presto il vostro cammino.

ACQUARIO (20 gennaio – 3 febbraio): osservate le persone che vi circondano per carpire i loro trucchi del mestiere: potete copiarli purchè siate pronti ad ammetterlo. ( 4 – 18 febbraio): un insegnate o un mentore sono pronti a lasciare che voliate con le vostre ali: questo, però, non è affatto il un vostro obietti, non ancora.

PESCI (19 febbraio – 5 marzo): siete disposti a portare avanti una cosa che avete iniziato la scorsa settimana ma che, nei giorni a venire, potrebbe assumere tutt’altro significato e peso. (6 – 20 marzo): questa settimana potrebbe prendere una piega a voi poco gradita: in realtà siete stati voi a intervenire a sproposito sugli eventi facendovi un clamoroso autogol.