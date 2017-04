Casarano, intervista al candidato sindaco Enrico Giuranno

Share 0 Share 0 Share 0

CASARANO (Lecce) – Enrico Giuranno, 32 anni, una laurea in Filosofia, 2 anni di missione in Albania, ora fa l’apicoltore. Rientrato in Italia ha sentito il bisogno di impegnarsi nella sua comunità. Da cinque anni attivista di Casarano 5 Stelle, ha ricevuto la certificazione dello Staff di Grillo che gli consente di utilizzare ufficialmente il logo del Movimento.

Cosa l’ha spinta a candidarsi come Primo cittadino?

Ero andato a far visita ad una famiglia che aveva appena perso un figlio. Uno delle tante vittime del tumore che riempiono le statistiche: un ragazzo pieno di vita e di potenzialità.

Ci siamo seduti e abbiamo pianto insieme. Uscito da lì tornai a casa a piedi con gli occhi gonfi. In quel momento decisi che bisognava fare qualcosa per questa Città, che la politica aveva il dovere morale di provare a fare qualcosa. L’aria, l’acqua e la terra sono avvelenate. Bisogna invertire rotta! È un’emergenza sanitaria che va affrontata…poi viene e si collega tutto il resto: sviluppo economico, cultura, legalità, trasparenza…ma la Salute deve essere la priorità! Per questo ho deciso di accettare la proposta del gruppo Casarano 5 Stelle e di tanti amici che mi hanno incoraggiato e continuano a farlo.

Ogni amministrazione da sempre pone priorità, all’interno del suo progetto, ad un settore. Su cosa punta il suo programma elettorale?

Come dicevo, Ambiente e Salute sono le nostre priorità, non sono belle parole da campagna elettorale, ma vita e impegno quotidiano nella mia vita (ben prima dell’impegno in politica) e nella vita delle donne e degli uomini del gruppo di cui faccio parte.

Per far questo, negli anni ci siamo resi conto che sono essenziali la partecipazione dei cittadini (che non possono più limitarsi a dare deleghe in bianco) e la trasparenza in ogni azione degli Amministratori. Le istituzioni poco trasparenti non possono pretendere nulla dai cittadini, senza i cittadini non si cambiano le cose e i problemi restano sempre gli stessi.

Secondo lei quali sono le problematiche che dovranno essere affrontate e limitate?

Emergenze ce ne sono tante. La crisi economica ha acuito problemi antichi. Il degrado è sotto gli occhi di tutti e sicuramente non è solo responsabilità dell’amministrazione.

La cultura della legalità portata avanti con costanza e impegno da tante realtà educative, comitati e associazioni è cresciuta di pari passo con un’ anti cultura del favore, del voto di scambio, del denaro facile senza sacrificio.

Dobbiamo intraprendere una strada nuova in cui i cittadini divengano Cittadini Sovrani secondo Costituzione e non siano più considerati solo elettori da spennare il giorno del voto.

Per quanto riguarda l’ambito commerciale, il suo programma prevede dei progetti volti a garantire dei miglioramenti?

Abbiamo in mente una rivoluzione pacifica e gioiosa! Ma non abbiamo la presunzione di compierla da soli. Vorremmo poter trasformare il nostro centro in un salotto e non in un parcheggio. Abbiamo già proposto delle Aree SIAE free per riempire lo spazio sottratto alle auto di Arte, Musica e Cultura. Abbiamo presentato il progetto di Casarano Sotterranea che, siamo sicuri, potrebbe attrarre nei nostri preziosi frantoi ipogei numerosi visitatori. E soprattutto vogliamo puntare sulla sicurezza, perché chiunque vive, lavora o studia a Casarano possa sentirsi ed essere sicuro e sereno.

Un appello agli Elettori…

Ai miei concittadini non chiedo il voto. Non l’ho chiesto a nessuno e non intendo farlo. Non chiedo fiducia, semmai chiedo di controllare anche me, ora e in futuro. Ai miei concittadini chiedo di cominciare a interessarsi della loro città, dei loro soldi, della loro salute e di quella dei loro figli.

Se dalle vostre valutazioni le cose vanno bene, continuate a votare quello che avete, abbiamo già votato. Ma se vi rendete conto, che le cose non vanno nel verso giusto, abbiate il coraggio di compiere scelte differenti. Il momento giusto è questo.