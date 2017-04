I No Tap a Serravezza: “Interrompa lo sciopero della sete”. Poi annunciano conferenza stampa: “Contro di noi filtri e censure”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Interrompa lo sciopero della sete, faremo una staffetta unendoci alla sua protesta”.

Gli attivisti No Tap chiedono a Giuseppe Serravezza, noto oncologo, responsabile scientifico di Lilt Lecce, di rivedere la sua decisione. Il professionista, nel pomeriggio del 27 – con un gesto condiviso dalla sua associazione – ha intrapreso una forma di dissenso estremo contro il gasdotto che prevede l’approdo a San Foca, smettendo di mangiare e di bere.

“Siamo preoccupati per la sua salute – spiegano – ci sono uomini e donne che stanno impiegando tutte le proprie energie per contrastare l’ennesimo abuso dettato da interessi economici. Un uomo in particolare, che dedica la sua vita alla lotta ai tumori, ha deciso di mettere in gioco la sua salute e la sua stessa vita iniziando uno sciopero della fame e della sete per far sì che Tap abbandoni questo progetto scellerato”.

“Apprezziamo molto il coraggio e la determinazione del dottore – puntualizzano – e, preoccupati per il suo stato di salute, ci sentiamo di chiedergli di interrompere immediatamente lo sciopero della sete, per non incorrere in serie complicazioni. Gli assicuriamo inoltre che daremo vita ad una staffetta, con uomini e donne che prontamente si uniranno allo sciopero della fame”.

Non è finita qui. Gli attivisti No Tap, che annunciano una conferenza stampa per il 2 maggio, finalizzata a “dar voce in modo trasparente ai fatti accaduti e alle motivazioni della lotta”, chiedono “che la Prefettura si assuma le sue responsabilità per aver dato il benestare all’imboscata notturna di Tap”: la multinazionale, nella notte tra il 26 e il 27 aprile, ha completato espianti e messa a dimora degli alberi, con l’ausilio di un vasto spiegamento di forze dell’ordine.

Una cinquantina di attivisti hanno denunciato di essere rimasti “chiusi all’interno del presidio, circondati da centinaia di poliziotti” che li avrebbero tenuti “praticamente in ostaggio”. Ora, “siamo sempre più determinati a contrastare la multinazionale, alla quale chiediamo di chiudere il cantiere e l’intero progetto di costruzione del gasdotto”, dichiarano. I No Tap hanno pacificamente manifestato ieri fuori dalla prefettura di Lecce, cercando di sensibilizzare i cittadini su quanto avvenuto e sulle ragioni della mobilitazione.

Altro capitolo, quello relativo alla cura delle piante: “Ieri mattina – spiegano – Tap ha deciso di inviare i suoi operai al cantiere, senza l’accompagnamento dei vigili, che garantiscano quantomeno che non ci siano ulteriori abusi e scorrettezze. Al cantiere in quel momento si trovavano solo due persone che, allarmate e impaurite da quello che poteva succedere, hanno cercato di impedire l’ingresso degli operai. Nell’assemblea di ieri sera è stato deciso che gli operai potranno annaffiare gli alberi rimasti in cantiere per garantire la loro sopravvivenza, ma ciò dovrà avvenire negli orari più idonei per il beneficio degli alberi, quindi intorno alle 19.30/20 e non a mattinata inoltrata, come volevano fare ieri, ciò soprattutto in vista dell’approssimarsi della stagione estiva”.

Ulteriore questione posta dagli attivisti all’attenzione dell’opinione pubblica: “Alcuni No Tap hanno notato che gli operai della multinazionale, scortati dalla polizia, hanno caricato sui propri mezzi alcune delle pietre rimaste ancora a terra, a fianco del muretto secolare della Masseria di San Basilio, che sempre i No Tap hanno provveduto a rimettere in sesto. Ci sembra un gesto alquanto strano e vorremmo capire perché e dove quelle pietre siano state portate”.

Quindi annunciano la convocazione di una conferenza stampa per il 2 maggio per illustrare le motivazioni delle loro azioni “a causa della mancanza di obiettività e dei continui filtri e censure che vengono posti dalla stragrande maggioranza dei media locali e nazionali rispetto alle reali ragioni della protesta e delle enormi criticità del gasdotto Tap”.