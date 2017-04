Commercio, la ricetta di Salvemini: “Più forza ai piccoli, stop a nuovi ipermercati”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – I mercati cittadini “sono l’emblema del fallimento politico in campo commerciale”, delle passate amministrazioni, essendo stati “trattati più come problemi che come opportunità”.

E’ la considerazione del candidato sindaco di centrosinistra Carlo Salvemini, che afferma: “E’ tempo di cambiare”. Propone, a tal proposito, “più forza al piccolo commercio e stop a nuovi ipermercati“. E snocciola alcuni dati.

“Tra il 2005 e il 2015 a Lecce hanno aperto supermercati o ipermercati per oltre 37mila metri quadrati di superficie, 12mila metri quadrati più di quanto lo stesso Comune aveva previsto nell’ambito del piano di programmazione approvato nel 2005. Nel Pug in discussione a Palazzo Carafa fino a pochi giorni fa, sono previsti nuovi ipermercati anche nelle marine. Tra il 2008 e il 2016, si è verificato calo del 12% degli esercizi commerciali diffuso in tutti i quartieri della città, e del 16,7% nel centro storico”.

Lo strumento per cambiare rotta è offerto dal Documento Strategico del Commercio, “l’atto amministrativo che consente di fare le migliori scelte, analizzando e mettendo a fuoco l’offerta esistente, per lavorare in modo coordinato con le associazioni di categoria, facendo squadra. A maggio del 2016 il Consiglio comunale ha approvato una mozione di Lecce Città Pubblica, deliberando l’urgenza di dotarsene. Quell’impegno – ricorda il candidato di centrosinistra – è rimasto lettera morta, ma sarà onorato in tempi brevi dalla mia giunta”.

Sulla base del Documento strategico del commercio, nel nuovo Piano Urbanistico Generale “faremo una riflessione accurata”, annuncia Salvemini. L’intenzione è quella di “dare attuazione, nel centro storico, alle recenti norme nazionali, (Dgls 222/2016 e 125/2015), che consentono ai Comuni di prevedere azioni concrete per valorizzare l’identità locale, individuando ambiti, dove tutelare la coerenza tra offerta merceologica e spazi di pregio storico da proteggere dal commercio ambulante che limita la fruizione e percezione dei luoghi”.

Centrale, nella proposta politica di Salvemini sul commercio, l’idea di “rilanciare i mercati rionali e la Galleria Mazzini”.

“Nella zona del mercato Settelacquare – annuncia – provvederemo a una radicale modifica urbanistica dell’area. L’orribile distesa d’asfalto che caratterizza l’area diventerà uno spazio verde attrezzato con servizi, alberature e percorsi ciclopedonali”.

Per quanto riguarda il mercato di piazza Libertini, “l’amministrazione comunale si farà carico di sostenere i commercianti, per sostituire le attuali pagodine con strutture leggere e amovibili per valorizzare la zona come mercato di giorno e come zona libera di passeggio il pomeriggio e la sera”.

Ancora, “il mercato di Porta Rudiae va messo in sicurezza e dotato di un servizio di vigilanza” e “il mercato bisettimanale di Via Bari sarà oggetto di un ripensamento per migliorarne la raggiungibilità e l’accessibilità”. La Galleria commerciale Mazzini, infine, sarà “oggetto di rigenerazione e valorizzazione commerciale, perché diventi uno spazio a servizio della città, percepito come un valore aggiunto dai residenti del quartiere”.

Se eletto, Salvemini intende anche “censire le botteghe e i locali storici tradizionali e i nuovi laboratori di giovani designers, elaborare, con l’aiuto di studiosi ed esperti dell’identità artigianale cittadina e provinciale, la definizione di un marchio di qualità legato alla città e fare in modo che Lecce sia promotrice di una proposta di Legge Regionale per la tutela e la valorizzazione dell’artigianato locale e dei locali e storici di Puglia”.