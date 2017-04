Adesca 23enne in libreria con la scusa di fotografarla, poi la molesta: arrestato

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Prima una scuola, poi una libreria. Luoghi percepiti come “protetti” quindi perfetti per adescare giovani ragazze da molestare, avvicinandole con la scusa di fare qualche scatto con la sua reflex in nome di una presunta passione per la fotografia. Agiva in questo modo il 43enne leccese tratto in arresto nelle scorse ore dagli agenti della questura di Lecce con l’accusa di violenza sessuale, rivelatosi un habituè delle molestie.

L’uomo è stato ristretto ai domiciliari, su richiesta avanzata dal pm Maria Rosaria Micucci e approvata dal gip Cinzia Vergine, alla luce di quanto evidenziato dalle indagini secondo le quali si è reso responsabile di due episodi analoghi con il medesimo modus operandi. E non è escluso che molti altri potrebbero essere accaduti per poi rimanere segreti poiché mai denunciati dalle vittime.

Non è stato questo il caso della 23enne leccese finita nella trappola del 43enne lo scorso 4 aprile mentre si trovava in una libreria del centro con un’amica. Qualche complimento lusinghiero, un apprezzamento nei confronti della sua felpa (con il volto di Harry Potter) e subito è scattata la richiesta di fare qualche foto con la propria reflex.

La preda ha acconsentito seguendo il presunto fotografo in una zona più appartata della libreria, con la scusa di intercettare la luce perfetta per realizzare gli scatti. Trovandosi sola e con le spalle al muro, la giovane ha potuto fare ben poco per opporre resistenza alle molestie.

Il 43enne l’ha afferrata per il mento costringendola ad aprire la bocca per fotografarla, bloccandola contro una libreria. Spaventata, la 23enne si è difesa mordendo il molestatore che, per nulla preoccupato, si è allontanato scattandole delle foto a figura intera. Non contento, dopo pochi secondi è tornato all’attacco questa volta sollevandole la felpa e palpeggiandole le parti intime. A quel punto la ragazza si è divincolata per poi fuggire via e raggiungere l’amica per chiedere aiuto. Il molestatore, nel frattempo, ha raggiunto l’uscita per potersi dileguare in tutta fretta.

Le due amiche però l’hanno tenuto d’occhio ed inseguito fuori dalla libreria, attirando l’attenzione di un vigile urbano di passaggio che, dopo aver compreso la situazione, ha subito allertato il 113. Sul posto è approdata una volante della polizia che è riuscita a fermare il 43enne. Quest’ultimo ha negato le molestie ammettendo però di aver fatto delle foto alla ragazza, ma solo dopo aver ricevuto il suo consenso. Degli scatti, però, nella macchinetta non c’era più alcuna traccia: l’uomo aveva già provveduto a cancellarli.

A quel punto la ragazza ha deciso di sporgere denuncia contro il suo molestatore, che solo in un secondo momento è riuscita ad arricchire di particolari grazie all’aiuto e al sostegno psicologico fornito da un centro anti violenza a cui si è rivolta dopo l’accaduto. Le indagini degli agenti sono arrivati ad un punto di svolta quando è emerso che il 43enne fosse stato segnalato già per un episodio simile risalente al 13 marzo dello scorso anno.

In quell’occasione, sempre con la scusa dell’hobby della fotografia, a bordo di una bici si era avvicinato ad una minorenne fuori da una scuola superiore della città tentando di adescarla e molestarla. La ragazza dopo l’aggressione, era fuggita rifugiandosi all’interno dell’istituto scolastico. Gli investigatori erano poi riusciti a risalire all’uomo grazie alle telecamere di sorveglianza della scuola che avevano ripreso la scena. Il molestatore, però, se l’era “cavata” con una denuncia e con il sequestro della macchinetta fotografica.

Essendoci un precedente e, quindi, un’alta probabilità di tornare a compiere lo stesso reato il gip ha disposto l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per il 43enne. “Abbiamo motivo di ritenere che questa persona sia abitudinaria in tali comportamenti e vorremmo quindi sollecitare altre donne che si fossero trovate in situazioni analoghe a rivolgersi a noi per denunciare l’accaduto” ha spiegato a margine della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina in questura la dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (sezione Volanti), Eliana Martella.

Infine il vicequestore ha voluto lanciare un messaggio per mettere in guardia le ragazze: “Il consiglio è quello di mantenere sempre un atteggiamento di diffidenza nei confronti degli sconosciuti che con un pretesto qualunque cercano di avvicinarle. Bisogna prestare molta attenzione e cercare di evitare queste circostanze e, soprattutto, di trovarsi da sole in luoghi isolati”.