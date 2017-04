[video] – Protesta No Tap anche a Lecce: blocco del traffico davanti alla prefettura

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Dopo quanto accaduto la notte scorsa al cantiere Tap le loro intenzioni erano chiare: ora, più che mai, la battaglia contro il gasdotto prosegue. Ed i No Tap sono stati di parola. Dalle prime ore di questa mattina un nutrito gruppo di attivisti anti-gasdotto, munito di striscioni, magliette e volantini, si è riunito di fronte alla prefettura di Lecce ed ha messo in piedi una protesta mandando in tilt il traffico della città.

“Contro la Tap e la sua violenza ora e sempre resistenza”: questo uno degli slogan urlati a squarciagola dai manifestanti che a singhiozzo hanno bloccato le auto e i mezzi in transito lungo via XXV luglio creando notevoli disagi alla circolazione. Il tutto sotto l’occhio vigile degli agenti della Digos e della sezione volanti.

I manifestanti durante i blocchi creati ad intermittenza, hanno effettuato anche del volantinaggio utile a spiegare i motivi della contestazione e ad invitare i salentini di passaggio ad unirsi alla protesta. Attualmente nelle intenzioni dei No Tap vi è il proseguo della protesta contro il gasdotto ad oltranza, dopo quanto si è verificato la scorsa notte a San Foca.

Nonostante l’esito degli incontri tenutisi ad inizio settimana in prefettura avessero annunciato una tregua tra Tap ed il Comune di Melendugno, il fallimento delle ultime trattative ha riportato il cantiere della multinazionale a rimettersi in moto. Nel cuore della notte le ruspe, scortate dalle forze dell’ordine, sono tornate a lavoro per terminare gli espianti degli ulivi. Un’azione che ha scatenato le ire dei No Tap, che, chiamati a raccolta dagli attivisti del presidio fisso di fronte al cantiere, non hanno potuto fare nulla per ostacolare i lavori, conclusi prima dell’alba.

La protesta, che questa mattina si è spostata a Lecce, si è riaccesa anche nelle campagne di San Foca alle porte del cantiere. A renderlo noto è la stessa multinazionale Tap con una nota ufficiale. “Questa mattina, nonostante ieri fossero state rimosse le barricate che da tempo ostruivano le strade ed impedivano il libero transito di mezzi e persone, un gruppo di manifestanti ha impedito alla autobotte della ditta Mello di raggiungere l’area di cantiere del microtunnel a San Basilio”.

La multinazionale stamane aveva intenzione di annaffiare gli ulivi espiantati, ma i manifestanti avrebbero bloccato l’ingresso dei mezzi che trasportavano l’acqua. “Come conseguenza per l’ottavo giorno consecutivo le piante messe provvisoriamente in sicurezza nel sito (comprese le 11 spostate ieri) sono rimase prive del necessario supporto idrico – spiega Tap – Viene così per l’ennesima volta confermato che ai manifestanti e agli attivisti del presidio delle piante di ulivo non importa assolutamente nulla. E che un’area del territorio nazionale, un’area del territorio di Melendugno è da tempo sostanzialmente sottratta alle leggi della Repubblica, in balia della violenza esercitata da un piccolissimo gruppo”.