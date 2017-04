Terrorismo, un arresto e un’espulsione a Brindisi: “Erano militanti dell’Isis”

Share 0 Share 0 Share 0

BRINDISI – Un cittadino congolese, in passato ospite del Centro per rifugiati di Brindisi, è stato arrestato mentre un marocchino, risultato in contatto con Anis Amri, l’autore della strage al mercatino di Natale di Berlino, è stato espulso dall’Italia nell’ambito dell‘operazione antiterrorismo della polizia di Brindisi “Transito silente”.

Dall’indagine della Digos di Brindisi, coordinata dalla Dda di Lecce e dalla Procura nazionale Antimafia e Antiterrorismo, è emerso che i due facevano parte di una cellula salafita composta da 11 membri operante a Berlino e avevano aderito all’Isis.

In manette, il 2 gennaio scorso con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale, è finito Lutumba Nkanga, congolese di 27 anni residente in Germania, all’epoca ospitato presso il Centro di identificazione e espulsione di Restinco poiché ritenuto organico a una cellula salafita composta da più membri aventi precise finalità di terrorismo internazionale in quanto aderenti allo Stato Islamico, concentrati nel quartiere di Moabitnella di Berlino.

Per lo stesso reato è stato espulso dall’Italia il marocchino Soufiane Amri, 22 enne residente a Berlino. Entrambi, secondo gli investigatori, erano in contatto con Anis Amri, l’attentatore della strage del mercatino di Natale del 19 dicembre scorso a Berlino, come confermato dai traffici telefonici.

Dagli investigatori della Digos è stata accertata la totale adesione di entrambi all’ideologia dello Stato islamico, raggiunta attraverso un percorso di progressiva radicalizzazione religiosa, meticolosamente ricostruito e documentato da particolari e sofisticate attività tecniche. Entrambi erano pronti a compiere azioni violente, fino al martirio, in diversi scenari operativi, ma non sono emersi elementi che facciano ritenere che avessero in progetto di compiere atti terroristici in Italia.

Le indagini sono partite dopo il trasferimento al Cie di Restinco di uno dei componenti la cellula, il congolese Nkanga. Nei suoi dispositivi sno stati ristrovati un migliaio di foto e filmati originali di decapitazioni e omicidi, nonché dai messaggi scambiati fra i membri del gruppo sui social e sulle chat, compreso “Telegram”, prevalentemente impiegata per le interazioni con l’agenzia di comunicazione dello Stato islamico Amaq.

Partiti da Berlino, i due stranieri avevano fatto ingresso in Italia il 2 dicembre 2016, giungendo a Roma nella giornata del 3, dove hanno soggiornato presso un B&B in zona centrale. Successivamente, con mezzi diversi e sotto false generalità, si sono spostati ad Ancona il 4 dicembre con l’intenzione di imbarcarsi per Patrasso per poi, probabilmente, dirigersi verso Instanbul, per ricongiungersi ad un altro gruppo di militanti.

Durante il loro soggiorno in Italia, i due hanno tentato di evitare di lasciare tracce del loro passaggio, facendo estrema attenzione nell’utilizzo dei telefonini e scegliendo consapevolmente ogni sera una località diversa dove alloggiare, nonché dichiarando nomi diversi lungo tutto il tragitto. Ma un imprevisto sciopero dei vettori marittimi greci li ha costretti a soggiornare, la notte del 4 dicembre, presso una struttura alberghiera del capoluogo marchigiano dove la polizia di Ancona li ha controllo. In quel frangente, è emersa una segnalazione delle autorità tedesche che descriveva Amri quale soggetto potenzialmente pericoloso nei cui confronti doveva essere operato il ritiro del passaporto.P er questo il primo è stato rimandato in Germania, il secondo rinchiuso nel Centro di identificazione ed espulsione di Restinco a Brindisi.

Grazie alla cooperazione internazionale, il 31 gennaio la polizia tedesca è riuscita ad arrestare alcuni componenti della cellula salafita di cui facevano parte i due; si trattava di un gruppo formato da militanti tutti residenti in Germania, di età compresa fra i venti ed i trenta anni, con identici percorsi di radicalizzazione.