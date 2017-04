L’oroscopo per oggi venerdì 28 aprile 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Forse oggi riposerai e ti godrai un lungo weekend. Forse sei andato al lavoro nonostante avresti solo voglia di rilassarti magari su un isola lontana. Facile che Mercurio ti dia qualche bega da risolvere, tu concentrati sul weekend in arrivo.

TORO (20 aprile – 20 maggio): L’invito inatteso di una persona cara ti costringerà a rallentare e a fine giornata, andrai a dormire sorridente e sereno. Forse avevi immaginato un venerdì diverso, ma il weekend è alle porte.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Giornata di fusa, coccole, e amoreggiamenti adolescenziali. Che tu debba lavorare o no, sei tutto preso dall’amore che non ha età. E se stai lavorando anche oggi e non vorresti, senti che stai costruendo un pezzetto di strada importante per il tuo futuro.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Trova un pò di tempo per l’amore se c’è. Stacanovista come sei lavorerai molto anche oggi, ma in serata o nel pomeriggio prenditi del tempo per te. Che sia in palestra, in piscina,o per strada, oggi sarà bene sudare, eliminare tosine e con queste anche un pò di malumore.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Che tu sia impegnato al lavoro tutto il giorno o solo per qualche ora, imperativo categorico oggi e riuscire a ritagliare tempo per coccolare te stesso e il partner. Una fuga alle terme più vicine? Giornata che speravi di trascorrere in tranquillità e che si rivelerà a dir poco piena.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Non sarà forse il venerdì che speravi, purtroppo svegliarsi col piede sbagliato non aiuta. Che tu sia al lavoro o no, qualcuno busserà alla tua porta e non porterà le notizie che speri. Devi solo riuscire a mettere tutto a fuoco con calma e agire di conseguenza.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Oggi ritroverai finalmente tempo per te, per quello che ti piace fare o anche per sentire un amico che non senti da tempo, o forse sei di ritorno da un viaggio di lavoro e così non desideri altro che stare con la tua famiglia e gli affetti di sempre. Venerdì di grande pace interiore, ovunque sarai.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Con questo venerdì forse non si chiuderà in bellezza la settimana lavorativa. Mercurio ti regalerà una dose extra di malumore che porterai a casa, per la felicità del partner. Sorridi andrà meglio nel weekend.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Oggi per la tua precisione qualcuno storcerà il naso visto che sarà costretto ad andare al lavoro, ma sai come devono essere svolte determinate attività e chiedi il massimo impegno. Anche oggi il lavoro prima di tutto. Non starai esagerando? Serata per fortuna in amore.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Forse sei finalmente riuscito a partire per tre giorni, per un lungo weekend di riposo, di scoperta, di emozione, di bellezza. Da tempo avevi bisogno di rallentare e di allontanarti non tanto dal lavoro quanto da una situazione che ti fa star male. Pensa il meno possibile.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Qualsiasi cosa pur di stare in compagnia, e così questo venerdì di riposo sarà una rimpatriata di amici e affetti tra i più cari. Ritroverai persone perse di vista, scoprirai che qualcuno ti fa ancora battere il cuore.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Organizzerai qualcosa di semplice, ma molto emozionante. Giornata tutta dedicata alla conquista o alla riconquista della persona che ami, che ti fa battere il cuore. Venere vuole essere sorpresa.