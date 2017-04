In cella dopo quattro furti in abitazioni, le indagini ne scoprono molti altri: nuovi guai per una coppia

Share 0 Share 0 Share 0

TRICASE (Lecce) – Sono finiti in arresto lo scorso 12 aprile per tentato furto in flagranza dopo aver messo a segno ben quattro razzìe in appartamento nell’arco della stessa mattinata. Sin da subito il sospetto degli investigatori che i moderni “Bonnie e Clyde” condotti in carcere, Ivano Protopapa, 28enne di Scorrano, e Fiorenza Casarano, 38enne di Casarano, entrambi già noti alle forze dell’ordine, potessero essere responsabili di altri colpi avvenuti in Sud Salento era molto forte.

E così le indagini, che sono proseguite serrate, non hanno fatto altro che confermare questi sospetti. I due ladri nelle scorse ore sono stati raggiunti nel carcere di Lecce dove si trovano tutt’ora dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Lecce che hanno notificato loro una nuova ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Stefano Sernia. Il giudice ha condiviso gli esiti investigativi dei militari, coordinato dal pubblico ministero Stefania Maria Mininni, che hanno fatto emergere altri episodi di furti che sarebbero stati messi a segno dalla coppia.

I reati in questione risalgono al periodo che va da agosto 2014 a febbraio 2017 commessi ad Alliste, Parabita, Collepasso, Ugento, Melissano, all’interno delle abitazioni di numerose vittime da dove sono stati rubati monili in oro, somme contanti per importo complessivo 3mila euro circa, orologi, bigiotteria, libretti di risparmio, carte di credito che sono state successivamente utilizzate per illeciti prelievi di denaro effettuati tramite vari sportelli postamat.