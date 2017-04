Amministrative a Galatina, Giannini verso l’accordo con Carrozzini. Obiettivo: “La governabilità della città”

Share 0 Share 0 Share 0

GALATINA (Lecce) – Massimo Giannini, finora in corsa per Palazzo Orsini con FdI-An, starebbe chiudendo – questione di poco, ormai – l’accordo programmatico con la candidata sindaco Paola Carrozzini.

Un’intesa che porterebbe al ritiro della candidatura dell’esponente del partito di Giorgia Meloni. I candidati a sindaco su Galatina rimarrebbero, quindi, in sei: Daniela Sindaco, Giampiero De Pascalis, Paolo Pulli, Marcello Amante, Paola Carrozzini, Roberta Forte.

Il colpo di scena è emerso nel corso della trasmissione televisiva di TeleRama Open, quando lo stesso Giannini, a fronte dell’apertura manifestata da Carrozzini, si è detto “disposto a fare un passo indietro per fare un passo in avanti”.

L’idea, come spiegato dal commissario di circolo Giovanni De Luca, è quella di dare a un partito come FdI-An “che sta crescendo, galoppando, raddoppiando voti e consensi e che si propone al governo della nazione” la possibilità concreta di guidare la città all’interno di una compagine che raccoglie più forze, tra cui anche il Partito democratico.

In particolare, in base alle trattative in corso in queste ore, i candidati di FdI-An potrebbero essere accolti nella lista “Alleanza civica” a sostegno di Carrozzini, la quale si sarebbe detta disponibile a sostenere una convergenza programmatica in nome del bene della città.

De Luca ha specificato ancora che nel corso dei contatti di queste ore non si parla di incarichi assessorili o di altra natura per Giannini e i suoi (“queste sono dinamiche da mercato”), il punto è, piuttosto, quello di assicurare la governabilità a una città notoriamente complicata da gestire dal punto di vista amministrativo.

La stabilità passerebbe anche attraverso i dieci principi già enunciati nel programma di Giannini e la sottoscrizione di un patto, secondo quanto precisato dallo stesso commissario: ovvero, in caso di vittoria, i consiglieri di maggioranza non possono sfiduciare il sindaco a meno che non accadano fatti di gravità inaudita.

“No”, quindi, a corse in solitaria che non porterebbero a nulla, sembra questa la sintesi dell’alleanza. Ma a innescare questo meccanismo, a ben vedere, c’è anche dell’altro. Perché a Open Giampiero De Pascalis, candidato di centrodestra, ha chiaramente detto che nella sua coalizione, Obiettivo 2020, non c’era posto per Giannini, per via di una “preclusione ideologica” proveniente da alcune forze che la compongono, che hanno “il diritto di parlare” e per le quali, sostanzialmente, FdI-An sarebbe “troppo di destra”.

Dichiarazioni che hanno fatto sobbalzare gli ospiti in studio, Giannini in primis. Che ha avuto, quindi “uno scatto d’orgoglio”, come lo ha definito De Luca. Dando un’ulteriore scossone a una campagna elettorale, quella per le Amministrative di Galatina, già molto movimentata.