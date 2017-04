Ultimo Consiglio, Salvemini: “Troppi provvedimenti non portati a termine da amministrazione Perrone”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Ultimo consiglio Comunale, oggi, dell’era Perrone.

Un’amministrazione, secondo il candidato sindaco e consigliere di opposizione Carlo Salvemini, che “ha inciso poco sulla vita della città: sono tanti, troppi, i provvedimenti che erano stati annunciati e che non sono stati portati a termine”.

“Come dieci anni fa, Lecce ha ancora un enorme problema nel garantire il diritto alla casa a chi ne ha bisogno. Come dieci anni fa, chi non ha un pasto al giorno non può fare altro che rivolgersi alla Caritas”, evidenzia Salvemini.

E poi, ancora, come dieci anni fa, Lecce non ha il Piano Urbanistico Generale e non ha un Piano delle Coste. Per Salvemini, poi, manca ancora “un trasporto pubblico efficiente”. E “la promozione dello sport è ancora la cenerentola tra le politiche pubbliche”.

Non sarebbe finita qui, secondo il candidato del centrosinistra. “Come dieci anni fa Lecce non è una città della cultura affermata a livello nazionale e internazionale”, anzi, su questo piano si sarebbe consumato “uno dei fallimenti più clamorosi di questa amministrazione”, che sul riconoscimento di ‘Capitale europea della Cultura’ ha investito molte energie. Ma in quel progetto ci sarebbero state, per Salvemini, più “ambizioni personali” e politiche, che non voglia di far conseguire alla città una “crescita culturale”.

Per il candidato del centrosinistra, “la città in questi anni è cresciuta da sola” e, anzi, Lecce ha visto aumentare il suo appeal “anche grazie alle politiche e agli investimenti messi in campo da altre istituzioni”.

Ora, però, “è ora di valorizzare queste potenzialità, nel campo del turismo così come negli altri campi che hanno manifestato qualche segnale di vivacità: l’agricoltura, il comparto delle ristrutturazioni edilizie, quella parte del commercio cittadino che ha saputo reggere la crisi e rinnovare la propria offerta, quella parte del ceto professionale che più ha lavorato per aggiornarsi, mettendosi in comunicazione con un mondo che non è lontano come una volta”, afferma Salvemini.

Le aspirazioni di Lecce “non possono ridursi a un generico orgoglio di appartenenza”, sentimento che sarebbe stato “cavalcato” dall’amministrazione. Occorre, secondo Salvemini, “un salto di qualità”.

“Perché di fronte a un mondo esigente che ci chiede di essere efficienti e reattivi noi non possiamo presentarci a bordo di un filobus semivuoto. La sfida che ci impone lo sguardo severo del turista, non possiamo coglierla senza un progetto di valorizzazione degli itinerari turistici cittadini che vada oltre la perpendicolare tra via Palmieri e corso Vittorio Emanuele. O senza rimediare agli scempi, raccontati dai media locali e da ultimo, nei giorni scorsi, da Striscia la Notizia, che San Cataldo e le altre marine hanno continuato a subire in questi cinque anni”.

Senza dimenticare la sfida rappresentata dalle centinaia di giovani leccesi “che nel loro futuro non vedono possibilità di realizzazione personale che non passi dall’emigrazione. Dal lasciare Lecce”.

“Fermare questo esodo, creare opportunità” è la sfida principale. “E non ci riusciremo senza modernizzare i nostri servizi pubblici, non ce la faremo a garantire opportunità per tutti se non bonifichiamo l’amministrazione cittadina da pratiche e logiche che sono un peso, un freno, un delitto nei confronti delle giovani generazioni”.

Il giudizio di Salvemini sulla stagione amministrativa che si chiude oggi “è l’espressione di questo sentimento: si poteva fare di più, si poteva lavorare meglio, si potevano raggiungere risultati più alti. Le scelte politiche e amministrative che si sono compiute, oggi ci presentano il conto, le mancanze sono tante e sono sotto ai nostri occhi”.

L’auspicio “è che la prossima sia un’amministrazione in grado di portare maggiore gioia, benessere e soddisfazione nelle vite dei cittadini leccesi. E anche maggiore senso nella vita politica di tutti noi che abbiamo l’ambizione di rappresentarli”.