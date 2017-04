Lecce “Città del Libro” 2017, le perplessità di una candidata: “Finora nessun seguito, mesi di ritardo”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Un programma illustrato “in ritardo” e senza che vi sia “alcuna traccia di atto o documento, neppure sul sito istituzionale del Comune”.

Una candidata al Consiglio Comunale, Valeria Dell’Anna, in corsa per la lista stefaniana “La Puglia in Più” a sostegno di Carlo Salvemini, interviene sulla questione “Lecce città del libro 2017”, oggetto di una conferenza stampa svoltasi ieri a Bari.

Dell’Anna , però, parla anche da esperta del settore, essendo “bibliotecaria, responsabile del sistema bibliotecario della Provincia di Lecce”, e proprio le biblioteche sono state considerate perno del progetto di rilancio della lettura su cui pure i relatori dell’incontro hanno molto insistito.

Nel dettaglio, le perplessità di Valeria Dell’Anna riguardano molti punti. La nomina di Lecce a “Città del Libro 2017” fu annunciata “trionfalmente il 13 maggio dello scorso anno nell’ambito del Salone del Libro di Torino ed alla quale l’amministrazione Perrone non ha dato finora alcun seguito”, sottolinea.

Inoltre, ieri è stato illustrato a grandi linee “il programma di attività e di iniziative che, se realmente fosse stato centrale e strategico per l’amministrazione, avrebbe dovuto svolgersi per l’intero 2017 e quindi iniziare 5 mesi fa. Di tale programma, tra l’altro, non c’è ancora nessuna traccia di atto o documento, neppure sul sito istituzionale del Comune”.

“Ancor più perplessità – puntualizza la candidata – suscita un’altra questione, vale a dire la totale assenza di coinvolgimento della Biblioteca provinciale N. Bernardini. Questa istituzione infatti, non solo è l’unica biblioteca pubblica presente nella città, in quanto, come è noto, il Comune di Lecce non ha alcuna biblioteca civica, (né in questi anni l’amministrazione del centro-destra ha inteso realizzarla), ma soprattutto è stata una delle sei destinatarie in Italia del progetto In vitro”, che promuove la lettura nelle giovani generazioni a partire dai primi mesi di vita e che è stata la motivazione per la scelta di Lecce come prima Città del Libro.

La domanda che Valeria Dell’Anna si pone a questo punto è la seguente: “E’possibile affrontare il tema della promozione della lettura ed elaborare un programma tanto importante quanto strategico, quale dovrebbe essere ‘Lecce Città del Libro 2017’, senza preoccuparsi di coinvolgere la biblioteca pubblica della città che da anni si occupa di promozione della lettura e che, peraltro, svolge un ruolo di supplenza a causa dell’assenza di una struttura comunale?”.

“Programmare per tempo tutti i 12 mesi in cui Lecce è stata e sarà Città della lettura e coinvolgere i saperi, le competenze, le istituzioni che da anni si spendono e lavorano per promuovere la lettura – afferma – avrebbe significato ‘dare concretezza’ alla speranza, nello specifico quella di poter incentivare e promuovere la lettura tra i pugliesi a partire dall’infanzia, come sottolineato dall’assessore comunale Luigi Coclite. Adesso, invece, secondo Dell’Anna, sono solo “parole da campagna elettorale”.