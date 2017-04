Blitz di Tap, la società: “Ulivi in sicurezza. Su Forze dell’Ordine decide la Prefettura”

Share 0 Share 0 Share 0

MELENDUGNO (Lecce) – “Le operazioni di messa in sicurezza sono già terminate, le strade sono libere e le Forze dell’Ordine hanno abbandonato l’area di cantiere. Tutti i 211 ulivi sono ora in sicurezza”.

La multinazionale Tap, tramite un post su facebook, “fa un po’ di chiarezza” sulle vicende delle ultime ore.

“Ieri mattina in Prefettura – si spiega nel post – si è tenuto il terzo incontro della Commissione Permanente Ambiente ed è stato raggiunto un accordo alla presenza dell’Amministrazione Comunale di Melendugno per la messa in sicurezza degli ultimi undici ulivi che dovevano essere espiantati”.

Un intervento ritenuto “urgente dai tecnici dell’Osservatorio Fitosanitario Regionale, al fine di scongiurare ogni rischio per la salute delle piante”, si specifica.

Nel pomeriggio di ieri c’è stata un’assemblea del Movimento No Tap “che ha manifestato la propria contrarietà all’accordo istituzionale raggiunto in Prefettura e che ha allontanato il delegato della Polizia Municipale che si proponeva di fare da raccordo tra manifestanti e istituzioni”, si aggiunge.

A questo punto la Prefettura, “che nei giorni scorsi aveva chiesto ufficialmente e ripetutamente al sindaco di Melendugno di liberare le strade di accesso al cantiere (cosa che non è stata fatta)”, ha ritenuto “opportuno dare il via alle operazioni” con il supporto delle Forze dell’Ordine per garantire che si procedesse in sicurezza con il piano concordato nella riunione, “assicurando la tutela degli ulivi”.

I lavori si sono svolti di notte, con un blitz. Alle sette di mattina era già terminato tutto. Intorno a mezzanotte, quando si è capito che qualcosa stava per avvenire, è partito il tam tam sui social per la chiamata a raccolta degli attivisti.

“TAP nei prossimi mesi – è la conclusione – continuerà a dialogare con la parte dei cittadini salentini che davvero tiene all’ambiente e non con chi – e si è visto ancora una volta in queste ore – usa l’ambiente come pretesto per altri tipi di azioni violente”.

Un post che ha provocato l’immediata reazione di molti utenti che contestano tale versione dei fatti. Qualcuno sottolinea che gli ulivi stessero meglio nella terra, piuttosto che nei vaso in cui sono stati messi a dimora. Qualcun altro evidenzia lo sconcerto per il fatto che le operazioni si siano svolte in un orario a dir poco inconsueto. Il Movimento No Tap ha segnalato già stanotte sulla propria pagina che una cinquantina di attivisti sono rimasti “chiusi all’interno del presidio, circondati da centinaia di poliziotti” che li avrebbero tenuti “praticamente in ostaggio”.

Tap, dal canto suo, precisa che “i 211 ulivi dovevano essere spostati dall’area del microtunnel alla Masseria del Capitano. Per questa attività ci sono tutte le autorizzazioni e ripetute sentenze hanno considerata legittima questa azione. Alla fine dello spostamento di tutti gli ulivi doveva essere costruita una protezione che avrebbe garantito la massima sicurezza. I no-TAP hanno ripetutamente impedito questo e ieri si sono opposti a un accordo preso in Prefettura che prevedeva la messa in sicurezza degli ulivi nella zona del micro tunnel”.

Tap aggiunge che “è la Prefettura a decidere i comportamenti delle Forze dell’Ordine e le Forze dell’Ordine si impegnano a far rispettare la legge” e precisa che “questa notte non ci sono stati atti violenti” da parte degli attivisti, “ma abbiamo registrato numerosi atti nei giorni scorsi, tra cui l’abbattimento di un muretto a secco millenario e i ripetuti danneggiamenti alle recinzioni, solo per citare gli episodi più visibili e noti”.

Un fatto è certo: gli attivisti, dopo i fatti di stanotte, sembrano intenzionati più che mai a proseguire nella battaglia contro il gasdotto.