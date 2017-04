Tap, dopo la tregua nuovo vertice in prefettura. Messa in sicurezza degli ulivi al centro dell’incontro

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Dopo la tregua sancita formalmente due giorni fa tra la multinazionale Tap e il Comune di Melendugno, questa mattina a Lecce si è tornati a parlare degli ulivi presenti nel cantiere del gasdotto.

Un nuovo vertice, infatti, si è tenuto in prefettura per discutere delle modalità operative da adottare per mettere in sicurezza i 43 alberi presenti nell’area di cantiere nelle campagne di San Foca. Le piante in questione, già preparate per essere trasferite nell’area di stoccaggio di Masseria del Capitano, non verranno più spostate ma dovranno essere sistemate da Tap in loco, come previsto dall’accordo raggiunto con il Comune di Melendugno sancito anche in virtù della salvaguardia della stagione turistica.

Una volta terminate le operazioni di messa in sicurezza, poi, i lavori si fermeranno fino all’1 novembre, anche perché dopo il 30 aprile gli ulivi non potranno essere movimentati per rispettarne il loro ciclo vegetativo. Per pianificare le operazioni da realizzare, già nel pomeriggio di lunedì, dopo la tregua raggiunta in prefettura, è stato effettuato un sopralluogo degli agronomi della Regione Puglia insieme ai tecnici di Tap, del Comune di Melendugno e ai referenti del Comitato No Tap in loco, per verificare le condizioni di salute degli alberi.

Secondo gli agronomi regionali, gli 11 ulivi zollati (cioè staccati dalla terra con le radici) devono essere sistemati nei vasi, mentre devono essere sistemati meglio i 31 già invasati. Di differente opinione, invece, sono il Comitato No Tap e il Comune di Melendugno. A loro avviso, infatti, le piante non devono essere sistemate nei vasi ma lasciate nel terreno e, anzi, “è opportuno che si richiudano nel più breve tempo possibile le trincee di zollatura che espongono l’apparato radicale agli agenti atmosferici avversi, compromettendo il buono stato fisiologico delle piante”, si legge nel verbale firmato al termine del sopralluogo.

Una posizione, questa, che è stata ribadita dal sindaco di Melendugno, Marco Potì, durante il vertice di stamane in prefettura. Tap, dal canto suo, ha invece rimarcato la volontà di mettere in sicurezza gli alberi ma nelle modalità concordate lunedì scorso. Nel corso dell’incontro il prefetto Claudio Palomba ha affrontato la questione delle barricate, create dagli oppositori al progetto lungo le strade interpoderali d’accesso all’area di cantiere, chiedendo al primo cittadino di prendere le iniziative utili alla loro rimozione considerata la presenza di abitazioni, terreni agricoli e dello stesso cantiere Tap, sottolineando la necessità di lasciare la viabilità percorribile per eventuali mezzi di soccorso.