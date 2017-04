Promozione della lettura in Puglia: ruolo centrale per Lecce, “Città del Libro 2017”

Share 0 Share 0 Share 0

BARI – Una cabina di regia per incentivare e promuovere la lettura in Puglia, regione in cui il tempo dedicato a un buon libro è ancora troppo poco.

Questo è il principale obiettivo del protocollo d’intesa, prima esperienza in Italia, sottoscritto questa mattina nella sede della Presidenza della Regione Puglia, sul Lungomare di Bari, tra l’ente e il Centro per il Libro e per la Lettura del Ministero dei Beni Culturali, Attività Culturali e del Turismo.

“Si tratta– ha sottolineato l’assessore a turismo e cultura Loredana Capone – di un piano regionale di promozione della lettura con un programma pluriennale di interventi per incrementare i lettori in Puglia: è questa la sfida della Regione, una sfida che vogliamo vincere insieme ai Comuni, alle imprese e alle associazioni culturali, agli editori, al mondo della scuola e dell’Università, alle nostre Agenzie regionali, all’associazione dei Presìdi del Libro”.

Perché se è innegabile che la Puglia sia terra di grandi scrittori, musica, teatro, cinema e cultura, è altrettanto vero “che continuiamo a restare al margine delle classifiche nazionali per la percentuale di lettori, per lo stato delle nostre biblioteche, gli orari di apertura al pubblico, la qualificazione dei nostri dipendenti. Proprio le biblioteche pubbliche, invece, rappresentano un servizio essenziale per le nostre comunità”, ha aggiunto.

L’accordo tra Regione Puglia e Centro per il Libro e per la Lettura del Mibact si pone in continuità con il progetto sperimentale di promozione della lettura, “In vitro”, ideato e finanziato dal Centro, che vede la Provincia di Lecce impegnata nella diffusione della cultura del libro tra i più piccoli insieme ad altre quattro province italiane (Biella, Ravenna, Nuoro, Siracusa) e alla Regione Umbria.

E al capoluogo leccese è strato assegnato dal Centro il titolo di “Città del libro 2017” per il ruolo svolto nell’ambito del progetto In vitro e, più in generale, dell’impegno dimostrato per la promozione della lettura.

“La Regione Puglia in questo percorso c’è – ha assicurato l’assessore Capone – ed è al fianco della città di Lecce. Proprio in questi giorni – ha precisato – stiamo discutendo con il partenariato il bando per sostenere il rilancio delle biblioteche scolastiche, di Enti locali e Università di tutta la Puglia. Venti milioni di euro per trasformare questi ‘non luoghi’ in biblioteche della comunità, in Community Library. Un presidio di partecipazione e coesione culturale, un modello contemporaneo di biblioteca con servizi innovativi capaci di stimolare lettura e cultura”.

A rappresentare l’amministrazione comunale l’assessore Luigi Coclite. “E’ una sfida che riguarda l’intero territorio, non solo la nostra città. Quello sul numero dei lettori in Puglia è un dato drammatico. Noi abbiamo in mente il coinvolgimento diretto delle associazioni e delle realtà che hanno a che fare con la ‘filiera’ del libro attraverso la concessione in autogestione di spazi comunali. Il Comune svolgerà un semplice ruolo di raccordo. Vorremmo, però, che intervenissero anche i privati, per finanziare piccole iniziative che rimangano anche oltre il 2017”.

Per il presidente del Centro per il Libro e per la Lettura del Mibact Romano Montroni “per diffondere la cultura della lettura e sensibilizzare i cittadini occorre lavorare sui bambini piccoli, altrimenti non si va da nessuna parte”. “In Italia non si legge molto, lo sappiamo – ha proseguito Montroni – ecco perché dobbiamo seminare i germi della lettura sin da quando i bimbi sono piccoli. L’ignoranza ci imbarbarisce”.

Alla conferenza stampa ha preso parte anche il responsabile cultura dell’Anci nazionale Vincenzo Santoro, che ha evidenziato come i Comuni rivestano un ruolo fondamentale perché gestiscono la maggior parte delle biblioteche, luoghi centrali nel processo di incentivazione della cultura e della lettura.