Rapporto Uil, inizio d’anno nero: boom della cig, +7,7%. Marzo mese peggiore

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – La situazione non accenna a cambiare, anzi, peggiora. A rivelarlo sono i dati, che parlano di oltre 800mila ore di cassa integrazione richieste dalle aziende della provincia di Lecce in soli tre mesi dall’inizio del 2017, segnando uno stacco di +7,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

A renderlo noto è il terzo rapporto Uil- servizio politiche del lavoro, elaborato su dati Inps, che, disegnando un quadro preoccupante, lancia un nuovo allarme. L’aumento, in particolare, riguarda la cig straordinaria, che sale a +21,6%, mentre risultano in diminuzione la cig ordinaria (-14,8) e in deroga (-17,2).

Preoccupante è soprattutto il mese di marzo, quando si registra un balzo in avanti impressionante, con oltre 642mila ore di cig richieste, il 529% in più rispetto al mese di febbraio (102.054). In questo caso, l’aumento riguarda tutte e tre le gestioni: la cig ordinaria raddoppia, passando da 50.342 a 119.439 ore (137,3%), e anche quella straordinaria registra una crescita fortissima, passando da 51.689 passa a 508.330 (+883,4%). Non è da meno la cig in deroga, che dalle sole 23 ore richieste a febbraio sale a quota 14.237.

Non va meglio a livello regionale, dove Lecce e provincia a marzo registrano un +529%, dato secondo solo a quello registrato nella provincia di Foggia (+1.198%). Seguono Taranto (+456%), Brindisi (+170%) e Bari (-17%), l’unica a registrare un ribasso.

“La situazione è drammatica, e peggiora sempre di più – commenta il segretario generale della Uil di Lecce, Salvatore Giannetto – L’emorragia di posti di lavoro pare senza freni, la situazione occupazionale e la strutturalità della crisi sono ormai talmente pesanti da non poter più lasciare indifferenti: tutti i soggetti economici, sociali ed istituzionali del nostro territorio hanno il dovere di provare ad individuare modalità e strumenti, anche nuovi ed originali, che oltre a salvaguardare i posti di lavoro, possano in prospettiva creare occupazione reale, stabile, non precaria e di qualità”.

L’analisi del segretario provinciale Uil è amarissima. “I dati – riflette – mostrano una palese sofferenza di nuove aziende che accedono all’ammortizzatore sociale. Rispetto alla cassa in deroga, la crescita nel mese di marzo è fortissima e dovuta sostanzialmente agli ultimi stanziamenti dei residui non spesi negli anni precedenti e utilizzabili anche nell’anno 2017. In valori assoluti, in appena un mese ha superato le 14mila ore, nonostante questo strumento sia ormai residuale”.