L’oroscopo di oggi mercoledì 26 aprile 2017

ARIETE – Ricomincia da te mettendo in programma un po’ di sport! Seppur tutto oggi proceda quasi da manuale nella vita privata e lavorativa, non sei in ottima forma e il tuo corpo ti sta chiedendo una pausa o un po’ di energie extra. Vai in piscina e pianifica un lungo weekend fuori!

TORO – Sarai così concentrato sul tuo lavoro, in cuor tuo sai che una svolta professionale è vicina, e vuoi esser pronto. Non rimarrà molto tempo per altro, neanche per le sorprese. Concentrato come non mai oggi è impossibile prenderti alla sprovvista e neanche stupirti con una serata romantica.

GEMELLI – Non sei al massimo dell’umore e neanche delle forze fisiche. Forse ti manca un po’ di motivazione, di sostegno da parte di chi dice di amarti. Dovrai trovare ancora una volta forza ed entusiasmo solo in te stesso, rialzarti e dimostrare a tutti di cosa sei capace.

CANCRO – Saggio e lungimirante, anche Mercurio appoggia ogni tua scelta lavorativa. Forse prenderai decisioni importanti e indispensabili per la tua crescita professionale, e nonostante qualche timore, saprai in quale direzione andare. Oggi comincia un percorso in salita ma con grandi soddisfazioni.

LEONE – La Luna oggi impone un po’ di calma, relax, pace. Non sarà una giornata noiosa, solo a tratti rilassata. Fare una pausa sembra talvolta un’impresa impossibile. Oggi non correre, ma lascia correre.

VERGINE – Sintonia ritrovata sotto le lenzuola. Sarà una giornata di amore e passione, di entusiasmo e grande comprensione. Mercurio riporta entusiasmo nelle coppie che, anche se insieme da tanto, non sentiranno il peso dell’abitudine.

BILANCIA – Se siederai a un tavolo per una riunione che sia di lavoro o di condominio, qualsiasi cosa farai, tutti seguiranno te e quello che dirai. Grazie a Urano, oggi sei adrenalina pura, e le tue spiccate doti relazionali apriranno porte che mai avresti immaginato potessero aprirsi.

SCORPIONE – Un collega rivelerà la sua vera natura, scoprirai che quel sesto senso che ti aveva portato a non fidarti mai completamente non sbagliava. Forse ci sarà un chiarimento e sottolineerai che la correttezza per te è valore imprescindibile. Continuerai a non fidarti del tutto.

SAGITTARIO – Tutto ha il suo valore, ma spesso lo dimentichi. Oggi non fare l’errore di rifiutare l’invito per un caffè, una cena, un aperitivo solo perchè hai del lavoro da completare. Per una volta il lavoro aspetterà per cedere il posto a chi ti ama e ti cerca. Oggi preoccupati solo di essere felice.

CAPRICORNO – Oggi ti sembrerà quasi strano che i tempi siano così dilatati e che tutto vada come deve, senza particolari azioni da parte tua. Se ieri hai fatto fatica ad arrivare a sera tra un impegno e l’altro, oggi è finalmente il tempo di riposarsi un po’ e gioire dei frutti raccolti per il lavoro fatto ieri.

ACQUARIO – Ti farai finalmente amare, ti farai corteggiare, ti farai stupire: vuoi sentirti importante e desiderato. Venere ci metterà del suo facendo arrivare chi riuscirà a far breccia nella tua timidezza e soprattutto nel tuo cuore.

PESCI – E dopo una notte d’amore e passione, tutto ti sembra possibile. Venere ti salverà, e anche tu che non ami esternare quello che senti e provi, ma che sotto le lenzuola non hai rivali, sentirai oggi di avere una marcia in più proprio grazie all’amore.