Legge sull’Ecotassa incostituzionale, “la Regione ora restituisca le somme versate in eccesso dai Comuni”

LECCE – “La Regione deve senza indugio restituire le somme versate in eccesso dai Comuni”.

E’ quanto sottolineato oggi nel corso di una convocata stampa convocata in mattinata nella sala Giunta di palazzo Carafa alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Lecce Paolo Perrone.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti è stato richiamato il giudizio di incostituzionalità sulla legge regionale riguardante l’Ecotassa. E si è specificato che “quelle somme potranno poi essere girate degli Enti locali ai cittadini riducendo la tassazione per le annualità a venire. E’ questo il primario obiettivo del Comune di Lecce” si è detto.

La chiave della vicenda sarebbe nella sintesi contenuta in un capo della decisione della Corte Costituzionale: “Nulla vieta che il sistema di incentivi alla raccolta differenziata e il trattamento fiscale agevolato previsto per gli scarti e i sovvalli coesistano, operando su piani diversi, nel senso che l’applicazione delle riduzioni tributarie ai Comuni virtuosi e delle addizionali a quelli inadempienti nella raccolta differenziata non esclude che tutti gli scarti e i sovvalli degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, in quanto residui non più riutilizzabili, possano essere depositati in discarica beneficiando dell’aliquota ridotta al 20 per cento, indipendentemente dalle modalità di raccolta dei rifiuti sottoposti a tali processi”.

La vicenda è nota: la Consulta ha dichiarato la incostituzionalità della legge regionale accogliendo il ricorso proposto da oltre 70 Comuni della Provincia di Lecce, difesi da Luigi Quinto. La bocciatura è avvenuta “sotto un duplice profilo – ha chiarito Quinto – sia perché afferente alla materia dell’ambiente nella quale solo lo Stato ha il potere di legiferare, sia perché interferisce con la competenza statale esclusiva in materia tributaria”.

Della sentenza della Corte Costituzionale beneficeranno tutti i Comuni della Regione Puglia. Con un duplice distinguo di natura territoriale e temporale. La sentenza varrà per le annualità future, a partire dal 2018, per tutti i comuni della provincia di Lecce, indipendentemente dal fatto che abbiano proposto un tempestivo ricorso giurisdizionale. Varrà altresì anche per le altre province pugliesi nelle quali i rifiuti vengono sottoposti a trattamenti altrettanto efficienti prima del loro conferimento in discarica.

Per quanto riguarda le annualità pregresse i benefici riguarderanno i soli comuni che hanno proposto i ricorsi davanti al giudice amministrativo. Questo perché l’efficacia retroattiva delle decisioni della Corte Costituzionale incontra un limite nei così detti rapporti esauriti, quelli cioè che sono divenuti definitivi.