La sfida di Aduc ai candidati a sindaco e al Consiglio: “Promettete e donate… sangue”

LECCE – “Promettete e donate sangue, che sia vero, però”.

Aduc Lecce (Associazione diritti utenti e consumatori), tramite il suo delegato Alessandro Gallucci lancia una proposta che ha il sapore della sfida – se non della provocazione – a candidati Sindaci e consiglieri. Quello di donare letteralmente un po’ di sé alla comunità, in linea con le promesse tipiche delle campagne elettorali.

Perché di sangue c’è tanto bisogno, in ogni stagione. E la folta pattuglia dei candidati in vista delle Amministrative leccesi potrebbe concretamente rappresentare una risposta ai bisogni di tanti pazienti, almeno per un po’.

“L’11 giugno prossimo – evidenzia Gallucci – anche a Lecce si voterà per l’elezione del Sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. Per ora le cronache ci parlano di sette candidati alla carica di Sindaco e di più di seicento candidati potenziali al consiglio”.

“Con la campagna elettorale che nei fatti è iniziata da almeno un paio di mesi, fino ad ora abbiamo registrato molte, moltissime proposte. ‘Se sarò eletto’, questo il mantra del periodo. Fino all’11 giugno è lunga, ma così è. Punto”, aggiunge.

“Nessuno fa eccezione – puntualizza – tutti i candidati sono impegnati nel promettere di fare qualcosa di buono per gli altri, per la comunità. Se questa è l’intenzione, allora chiediamo loro di metterla in pratica immediatamente. Per farlo non c’è bisogno di essere eletti, non sono richiesti gli investimenti della campagna elettorale e si fa del bene agli altri ed a se stessi. Chiediamo a tutti i candidati alla carica di Sindaco ed a quella di consigliere – tutte ancora ufficiose, ma ciò non conta – di andare a donare il sangue. Le scorte sono sempre poche e più di seicento persone darebbero un grosso aiuto: proprio come stanno promettendo di fare in futuro. Perché, quindi, non farlo subito”.

Per farlo, “basta recarsi all’ospedale – incita Gallucci – sarebbe sicuramente un bell’esempio di civismo, così per qualche minuto l’attenzione verrebbe prestata loro non per le parole, ma per i fatti. Un buon inizio per tutti”.