Il Salento Pride ad agosto a Gallipoli. Madrina Cristina Bugatty

GALLIPOLI (Lecce) – Nuova edizione del “Salento Pride“, che si svolgerà a Gallipoli sabato 19 agosto.

Quest’anno il tema sarà l’orgoglio salentino. “Abbiamo immaginato infatti un Pride che sia una manifestazione di fierezza non solo per la comunità arcobaleno ma per i salentini e le salentine in quanto tali. – spiegano gli organizzatori – Il nostro Pride, quindi, cercherà di caratterizzare la parata finale con carri che promuovano il territorio salentino dal punto di vista eno-gastronomico, storico, culturale e folkloristico, turistico, artigianale ed industriale”.

Madrina ufficiale dell’evento Cristina Bugatty, curatrice di Bugatty Channel e partecipante di Pechino Express 2016. Quest’anno sul carro ufficiale, condiviso con la nota discoteca Picador, ci sarà di Eleonora Magnifico, cantautrice che da poco ha pubblicato il nuovo singolo “Devota” e che del Salento Pride ne ha la direzione artistica e Tekemaya (Francesco Bovino), trasformista di fama nazionale, direttore artistico delle serate targate Picador.

La Città Bella è stata confermata come location della parata finale: il corteo partirà nel pomeriggio, alle ore 16.30, da piazza Giovanni XXIII/Via Kennedy, proseguirà per via del Mare per poi spostarsi sul Lungomare Galilei, terminando al Lido Pôr do Sol.

Due i party ufficiali: la notte del 19 al Village Picador e la domenica del 20 agosto, dalle 13, al Lido Pôr do Sol. In vista del Salento Pride, nei mesi di maggio e agosto sono stati organizzati eventi di sensibilizzazione e di intrattenimento, alcuni dei quali si svolgeranno a Lecce. Il primo in programma è l’8 maggio, alle ore 19.30, con il vernissage del contest “Viva La Vida – Vernissage Opere”, presso la chiesa Santa Maria della Pace, in via Palmieri. Poi si prosegue l’ 11 maggio, alle 19.30, con la presentazione del libro “Numero Uno. Confessioni di un marchettaro” scritto da Francesco Mangiacapra presso Icaro Bookstore.

Inoltre, come l’anno scorso, molti saranno gli artisti e le artiste, personaggi pubblici e icone che daranno il loro supporto al Salento Pride. Al momento il cast è composto da: Le Sorelle Guccino (Giusè Sorelle Guccino Sponsilli), Demonia Desdemona Queens Morphosis, Soledad Lorraine Vera e Francesco Salandra per l’animazione e Claudio Casto dj, Francesca Kee Ciardo dj e Tobia Lamare per la musica.

Lo staff organizzativo è composto da Eleonora Magnifico, direzione artistica. Artista musicante queer, già madrina del Puglia Pride di Lecce nel 2014 e del Salento Pride 2016, Gianluca Zecca, direzione artistica. Imprenditore commerciale in attività LGBTI, come il Led Cafè, a Gallipoli, Roberto De Mitry Muya, burocrazia e logistica. Presidente Arcigay Salento La Terra di Oz (Lecce e Brindisi).