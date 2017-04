Il “buon giornalismo” di Burhan Ozbilici, vincitore del World Press Photo 2017: il racconto da Bari

Share 0 Share 0 Share 0

BARI – Trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Correndo un grande rischio.

È quanto capitato a Burhan Ozbilici, vincitore assoluto del World Press Photo 2017, ospite straordinario della conferenza stampa svoltasi a Bari per la presentazione della mostra che raccoglie le 150 immagini vincitrici del contest e che sarà ospitata per il quarto anno consecutivo nello Spazio Murat del capoluogo dal 28 aprile al 21 maggio a cura dall’associazione Cime.

Lo scatto, che ha consegnato nelle mani di Ozbilici il prestigioso riconoscimento, uno dei più ambiti del fotogiornalismo mondiale, è tanto drammatico da apparire in un primo momento, complici anche le luci, quasi come il fermo immagine di una pellicola cinematografica d’azione.

Si tratta, invece, di pura realtà: il fotografo dell’Associated Press ha incredibilmente immortalato i tragici momenti seguiti all’assassinio a sangue freddo dell’ambasciatore russo in Turchia Andrej Karlov avvenuto il 19 dicembre ad Ankara nel corso dell’inaugurazione di una mostra sulla Russia. Il corpo dell’alto diplomatico è a terra, l’omicida, Mevlüt Mert Altıntaş, ha la pistola in mano e un dito puntato verso il cielo: Ozbilici è incredulo, sicuramente ha paura, ma fa il suo lavoro: è lo scatto della vita.

Dietro di essa c’è l’istinto di “diffondere la notizia”, fare del “buon giornalismo”, come lo stesso Ozbilici ha dichiarato, “altre persone si sarebbero potute trovare lì, anche Manoocher (Deghati, presente in conferenza stampa, ndr) avrebbe agito così”. A vincere, a suo avviso, il “messaggio” che sta dentro l’immagine, il desiderio del fotogiornalista di comunicare al mondo un fatto. “Ho scelto questo mestiere – ha aggiunto – sin da quando ero ragazzo: volevo testimoniare quello che succede nel mondo con il mio lavoro. Dicono che la foto per cui ho vinto il World Press Photo of the year sia perfetta, per me è terribile, terribile esattamente come quello che sta succedendo in Medio Oriente nei nostri tempi. Quando ho scattato ho solo fatto il mio lavoro: non ho pensato ad altro se non a testimoniare quello che stava succedendo. Fare il giornalista in Turchia oggi è difficile a causa dell’alto tasso di corruzione. Sono contento che la vicenda del vostro connazionale Gabriele Del Grande si sia conclusa positivamente”.

“La foto è stata molto criticata anche in sede di valutazione – ha commentato Micha Bruinvels, project manager Fondazione World Press Photo – ma dietro questo scatto, che ha avuto una grande forza virale anche grazie ai social media, ci sono molte storie. Il fotografo è stato bravo a rimanere lì anche quando l’attentatore ha fatto fuoco, ha avuto un grande sangue freddo”.

Per l’assessore regionale al Turismo Loredana Capone l’evento ha la capacità “di integrare arte, cultura, turismo. La creatività sta diventando veicolo di apertura” della città e della regione al mondo. E il sindaco di Bari Antonio Decaro ha sottolineato “il potere delle immagini”, ma anche la dimensione “internazionale” che la città sta via via assumendo. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche Vito Cramarossa, project manager “Cime”, e Aldo Patruno, direttore del dipartimento Turismo della Regione Puglia.

Inaugurazione della mostra il 28 aprile alle 18.30 su invito, alle 20.30 al pubblico, con ospite d’onore proprio Burhan Ozbilici.