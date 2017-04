Alloggi popolari, Rotundo (Pd): “La città ha diritto di sapere prima del voto se c’è del marcio”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “La città ha diritto di sapere prima del voto se c’è del marcio”.

Sulla questione dell’assegnazione degli alloggi popolari torna Antonio Rotundo, presidente della Commissione Controllo.

I leccesi, allo stesso modo, hanno diritto a sapere – sottolinea l’esponente Pd – e sempre prima dello svolgimento della competizione elettorale in programma l’11 giugno, se la Procura ha intenzione di archiviare il procedimento perché non si ravvisano ipotesi di reato o se, invece, c’è la volontà di andare avanti.

“Credo cioè che la città non possa più aspettare – incalza Rotundo – e che ci sia la necessità democratica di fare chiarezza su eventuali influenze dei clan malavitosi nella assegnazione degli alloggi popolari, nel rispetto dei cittadini e delle istituzioni”.

La faccenda è quella relativa a eventuali connessioni o contiguità della criminalità con esponenti istituzionali di primo piano nell’ambito del settore degli alloggi popolari. L’allarme, a tal proposito, nasce dall’informativa della Squadra Mobile allegata agli atti dell’indagine Eclissi condotta dalla Dda. Il timore paventato dal Pd è che la criminalità organizzata possa aver condizionato – anche solo in parte – la vita amministrativa leccese. Presunti rapporti tra uomini legati alla criminalità organizzata e politici del centrodestra leccese sarebbero intercorsi sia in occasione delle primarie del 2012 che nelle successive elezioni amministrative, svoltesi nel maggio dello stesso anno.

Già nel 2012 venne presentato un esposto in Procura per iniziativa di Teresa Bellanova, Antonio Rotundo e Fabrizio Marra, in cui si denunciava il “corruttivo voto di scambio nella 167”. Sono seguite, nel tempo, numerose iniziative, tra cui – la più eclatante – l’inoltro del dossier sul “caso Lecce” alla commissione antimafia, in visita alla città nel febbraio 2016. Nella conferenza stampa finale Rosy Bindi, che presiede la Commissione, ha sottolineato che la Sacra Corona Unita “sta diventando un sistema alternativo allo Stato”: un quadro inquietante, con crescita di “consenso” e il “grande affare della droga” sempre in primo piano. Per quanto riguarda gli alloggi popolari, chi ha sollecitato l’attenzione della Commissione parlamentare antimafia sulla vicenda “ha fatto bene a farlo”, ha sottolineato ancora Bindi.

Con l’approssimarsi delle elezioni dell’11 giugno, si sono moltiplicati gli appelli di vasti settori del Partito democratico perché si sappia, prima del voto, che ne è del procedimento sugli alloggi popolari.

Secondo Rotundo, su un argomento così delicato non è possibile abbassare la guardia. “La clamorosa violazione in un periodo elettorale dei tempi di pubblicazione della graduatoria provvisoria per 680 famiglie che hanno presentato domanda per l’assegnazione di un alloggio popolare – afferma, infatti – non depone affatto bene e può aprire la strada alle peggiori logiche clientelari di promettere alloggi in cambio dei voti. Se fosse stata rispettata la legge ( comma 4, art.4 R. 10/2014), infatti, entro il 20 aprile scorso l’ufficio casa avrebbe dovuto già pubblicare la graduatoria provvisoria per le assegnazioni attribuendo ad ogni singola domanda presentata il relativo punteggio e dandone comunicazione a tutti i concorrenti, i quali entro i successivi 30 giorni avrebbero potuto presentare con riferimento al punteggio assegnato eventuale ricorso alla Commissione provinciale”.

Come sottolinea il presidente della Commissione Controllo, “in assenza di una gestione puntuale e rigorosa delle procedure previste dalla legge che avrebbero dato ad ogni cittadino interessato la possibilità di conoscere la propria posizione in graduatoria, il cittadino può diventare esca di mestieranti della politica che sul bisogno drammatico della casa costruiscono pratiche di voti di scambio”.

Rotundo si dice “convinto” che tutte le forze politiche responsabili possano condividere le sue considerazioni “perché è interesse della buona politica – puntualizza – che le elezioni si svolgano in un clima sereno e senza condizionamenti”.