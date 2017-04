“Allarme morbillo, inammissibile la leggerezza dei grillini in Puglia”. L’appello di Federica De Benedetto

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Federica De Benedetto, vice coordinatore regionale di Forza Italia, è intervenuta sulla questione morbillo dopo l’allarme lanciato dall’OMS sull’aumento dei casi che si sono registrati anche in Italia nell’ultimo anno.

“L’allarme è chiaro ed è stato lanciato in modo netto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – sottolinea la De Benedetto in una nota -. In Italia nell’ultimo anno si sono registrati 1.387 casi di morbillo. Secondo gli esperti dell’OMS, si tratta del secondo numero più alto in tutto in continente europeo, secondo solo al dato della Romania (2702 infezioni): dei 6.186 casi registrati in tutta Europa, quindi, il riferimento italiano rappresenta da solo oltre il 22% del totale”.

“Vaccino si – vaccino no è il dilemma che pare affliggere tutti – si legge ancora nel comunciato -. Ma dal mondo della scienza la risposta al quesito è unanime: il vaccino serve, sia per la propria salute che da per quella degli altri, soprattutto in tenera età, quando le difese immunitarie sono in via di sviluppo. Singolare, invece, è la posizione del Movimento Cinque Stelle in Puglia. Qualche giorno fa, infatti, proprio nella nostra regione sono stati scoperti due nuovi casi di morbillo, così come confermato dall’Oer, l’Osservatorio Epidemiologico Regionale. Ma, per i grillini, bastano un paio di noci per debellare il morbillo. E non lo hanno affermato su internet, ma in Consiglio Regionale” .

“È finito il periodo in cui ad affermazioni del genere si scrollavano le spalle o le si relegava a minoranze ininfluenti – conclude la De Benedetto -. Oggi il voto di protesta ha portato gli esponenti di Grillo ad occupare posti di Governo e dalle battute alle leggi il passo è breve. Dobbiamo dire ad alta voce e con determinazione che è inammissibile che una forza politica che vuole governare l’Italia porti avanti affermazioni di questo genere. Serve invece attenzione e buonsenso quando si trattano temi che mettono al centro la salute dei cittadini, soprattutto dei più piccoli. Gli ultimi dati dell’OMS facciano riflettere, quando decidiamo chi ci deve rappresentare”.