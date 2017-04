Passione Ferrari, due eventi a Calimera: raduno e presentazione di un libro

Share 0 Share 0 Share 0

CALIMERA (Lecce) – Doppio evento per celebrare la passione Ferrari. Il raduno dei bolidi e la presentazione di un libro che racconta di chi a bordo di una Ferrari ha compiuto una grande impresa vanno in scena a Calimera domenica 30 aprile. In una sola data due eventi in due location d’eccezione per altrettanti autori che hanno deciso di catapultare gli amici salentini nell’universo Ferrari per un giorno.

Il ricco programma parte dalla suggestiva Tenuta Santicuti, che dalla mattinata del 30 Aprile ospiterà nel suo ampio parco un raduno di ben 20 Ferrari fra cui la rarissima 458 Speciale. Nella splendida masseria situata all’interno del Parco Nazionale delle Cesine, i ferraristi degusteranno un pranzo tipico preparato da Di Donfrancesco Catering e Banqueting, storico marchio salentino molto noto ed apprezzato.

Nel pomeriggio, l’appuntamento con le rosse di Maranello si sposterà a Calimera prima in Piazza del Sole, dove dalle 15 si riuniranno le Ferrari, poi alle 17 nella Sala Consiliare del Comune dove gli autori Fabio Barone e Federica Giannone presenteranno “Sfida alla Transfagarasan”, il loro nuovo lavoro editoriale scritto a quattro mani, sull’esperienza del Guinness World Record ottenuto da Barone correndo su quella che Top Gear UK ha definito la strada più bella del mondo. Al termine della presentazione, fra gli acquirenti del libro verranno estratti 3 fortunati vincitori di un giro in Ferrari per le vie del paese.

Ciliegina sulla torta sarà il raduno dei cavallini rampanti del Club Ferrari Passione Rossa in Piazza del Sole, dove gli intervenuti potranno ammirarne i 20 esemplari di Ferrari, fra cui la 458 Italia che ha guidato il pilota Barone alla conquista di due record mondiali. Il primo ottenuto nel 2015 tra le montagne dei Carpazi in Romania, sulla suggestiva Transfagarasan, che costeggia la fortezza del Conte Dracula. Il secondo vinto solo un anno dopo con un’altra pericolosissima impresa sulla Tongtian Highway in Cina, dove il pilota romano ha corso rappresentando ufficialmente l’Italia, per sfidare le 99 curve in salita senza guardrail della mitica strada che ha ispirato i creatori del film Avatar.

E’ proprio dal racconto dell’avventura nei Carpazi che è nato il libro “Sfida alla Transfagarasan”, uno speciale diario di bordo collettivo in cui Barone e Giannone hanno raccolto le testimonianze del Dream Team che ha reso possibile l’impresa: dal pilota al navigatore, dai meccanici e preparatori al mental coach fino alla direttrice dell’Ente Nazionale del Turismo romeno.

Da quest’esperienza ha preso vita anche un suggestivo documentario del regista Sante Paolacci che verrà proiettato durante l’evento di presentazione per catapultare gli spettatori nell’atmosfera dell’avventura di questa squadra, unita dalla passione per il cavallino rampante. Un team che ha aiutato Barone a compiere imprese inimmaginabili, dimostrando che con tenacia, severa preparazione ed amore per ciò che si fa, ogni traguardo diventa possibile.