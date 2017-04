Casarano, intervista al candidato sindaco Mauro Memmi

Share 0 Share 0 Share 0

CASARANO (Lecce) – Martedì sera presso l’Auditorium “Pisanò” Mauro Memmi, candidato del centro sinistra, si è presentato alla città, accolto da un entusiasmo incontenibile dei presenti.

Avvocato 53enne, sposato con Rosaria e padre di Elisabetta, Luigi e Vittorio, figlio del già onorevole e sindaco di Casarano Luigi, Mauro Memmi si affaccia oggi per la prima volta sulla scena politica, “consapevole – ha dichiarato in apertura – di affrontare una sfida impegnativa: le motivazioni sono alte, legate essenzialmente alla mia storia, alla memoria di mio padre, ai valori in cui credo profondamente, all’amore per la mia comunità”.

L’analisi di Memmi sulla città parte da un dato inconfutabile relativo al ruolo primario di Casarano, che fino a pochi anni fa, era trainante per lo sviluppo sociale, economico e culturale del basso Salento. “Oggi, purtroppo, Casarano – ha continuato Memmi – dopo aver gradualmente perso la propria strategica centralità, è declassato a comune marginale”.

Il candidato del centro sinistra, ha rappresentato una serie di criticità in cui versa Casarano “sprofondata soprattutto a causa dell’inadeguatezza della attuale classe dirigente, incapace – ha continuato – di una visione politica e di strategie a lungo termine. Viviamo una situazione drammatica in cui le prospettive di rilancio della città sono drasticamente proiettate verso una deriva, aggravate peraltro anche da diffuso degrado urbano. Casarano non merita assolutamente questo triste ed impietoso declino.

Mauro Memmi è sostenuto da una coalizione composta da Partito Democratico, LiberaCittà-Udc e liste civiche di centro: “a Casarano si avverte un decadimento urbano, economico, culturale, ma soprattutto etico e morale; è stata questa la principale spinta che mi ha fortemente stimolato ed incoraggiato ad andare avanti con determinazione ed entusiasmo, soprattutto perché il nostro schieramento va al di là di un cartello elettorale: tutti insieme condividiamo la stessa analisi e le stesse aspirazioni di ripresa e rinnovamento.

Sul dissesto, il ragionamento di Mauro Memmi è chiaro: “ il dissesto è una scusa che non regge più. L’attuale maggioranza ha incautamente dichiarato il dissesto, palesando la propria incapacità, incurante del grave danno che avrebbe arrecato alla comunità di Casarano. Nella precedente campagna elettorale, la maggioranza che ora siede in Consiglio ha comunicato di possedere la ricetta giusta per amministrare con soluzioni tali da risanare la situazione economica: dopo poco più di un anno, ha alzato bandiera bianca manifestando tutta la propria inadeguatezza. Altri comuni viciniori, con debiti più elevati e consistenti, si sono ripresi senza l’onta di dichiarare il dissesto ed ora sono più sani e forti che in passato”.

Sottolineato da uno scrosciante applauso anche il passaggio sulla deliberazione comunale n. 23 del 31.05.2016: “questa amministrazione ha portato, con l’approvazione del Rendiconto 2015 ad un risultato sconvolgente: dopo il falso dissesto, la gestione Stefàno ha fatto danni per più di 9 milioni di disavanzo. Questa volta debiti veri, purtroppo reali. In soli tre anni! Questa volta di chi sarà la colpa? A chi attribuire la responsabilità? Ma queste cifre, al contrario di altre ed in altri tempi, sono state sottaciute”.

Sulle opere pubbliche di recente consegna alla città o cantierizzate nell’ultimo periodo, il candidato Memmi ha voluto ricostruire una verità storica sulla paternità di queste opere: “la ristrutturazione dei palazzi D’Elia e De Judicibus, il rifacimento delle piazze Garibaldi e Indipendenza, la realizzazione del parco lineare del rione Botte, il rifacimento del manto stradale delle principali arterie viarie della Città: tutte opere progettate e finanziate dalle amministrazioni Venuti, De Masi e dal commissario prefettizio D’Onofrio”.

Cosa può fare, dunque, un ente comune? “il compito dell’ente è quello di proporsi con competenza e capacità ad intercettare e utilizzare risorse finanziarie, linfa vitale dei processi innovativi, tornando a svolgere un ruolo di guida, analisi e programmazione. L’ente comune, purtroppo, gode di mezzi limitati. La differenza nella gestione della cosa pubblica è caratterizzata dalla capacità degli amministratori di intercettare i finanziamenti al di fuori delle risorse di bilancio”

Sulla legalità Memmi non ha dubbi: “in cinque anni di amministrazione il tema della legalità è stato avvertito come un fastidio e non come un civico dovere: un’amministrazione sana e onesta deve reagire ed agire. Invece, abbiamo provato vergogna per le temerarie, quanto incaute, dichiarazioni del sindaco lette su manifesti murali, quasi un editto, ma che in fondo, celavano il clamoroso vuoto della sua azione amministrativa e se si denunciano malefatte o si tenta di aprire uno squarcio sul problema, non solo non si ricevono risposte adeguate, ma si condanna in modo violento (o si minaccia…) chi denuncia, svicolando e spostando l’attenzione altrove”.

La città dei bambini, altro punto su cui Memmi ha voluto soffermarsi: “sono convinto che una città a misura di bambino è una città ad alta vivibilità per tutti, una città aperta, condivisa, coinvolgente, sicura e bella. Significa recuperare spazi per il verde pubblico, avere un arredo urbano dignitoso, abbattere le barriere architettoniche, recuperare le ville comunali oggi dominate dal degrado e dall’incuria. Noi pensiamo ad un vero affidamento dei chioschi comunali in concessione ad Enti ed Associazioni che permettano un giusto sviluppo delle aree destinate ai bambini e che non siano più riservate a luoghi di abbandono e di devianza”.

Anche la cultura riveste un ruolo di assoluto rilievo: “bisogna saper programmare proposte culturali decisamente attrattive, utili anche al sostegno dell’economia cittadina a beneficio di esercizi commerciali e ristoranti, senza contare il lustro offerto alla città. Sono convinto che anche con la cultura si promuove il territorio, lo si rende visibile, più attraente, si migliora la capacità dello stare insieme, oltre a far rivivere angoli della città, magari anche per sottrarli alle criticità”.

E poi sul turismo dell’entroterra, Memmi ha illustrato che “Casarano sinora non ha saputo minimamente cogliere le ricche opportunità derivanti dal consistente flusso turistico che da anni si riversa nel Salento, pur avendone indubbie potenzialità attrattive per divenire punto di riferimento turistico-culturale tra i due mari e non solo nella stagione estiva. Anche questo è un modo per non lasciare indietro le fasce sociali più deboli, quelle che ora rischiano, a causa anche della crisi economica, di essere “attratte” da ambienti criminali”.

E poi, cercare il coinvolgimento delle scuole in merito alla raccolta differenziata per approfondimenti da proporre ai più piccoli a costo zero, oltre agli interventi da effettuare sulla rete viaria cittadina, spesso ingorgata dal traffico.

L’orgoglio è lo slogan di Memmi: “ci tengo davvero tanto. Orgoglio significa essere esempio di buona amministrazione, ritrovare il senso del decoro, di appartenenza ad una comunità che con umiltà, ma con consapevolezza, vuole tornare ad essere locomotiva del territorio. Orgoglio significa ritrovarci uniti nella speranza di un futuro migliore. Senza passione per la propria città, senza desiderio di futuro non c’è rinascita possibile, non può esserci riscatto. Orgoglio, dunque, Casarano. Orgoglio casaranesi: è ora di rialzare la testa”.