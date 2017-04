Bando M5S per la selezione di sei assessori, c’è anche quello alla Legalità

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Il Movimento 5 Stelle di Lecce indice un avviso pubblico per la selezione di sei persone che saranno chiamate a ricoprire la carica di assessore comunale in caso di vittoria alle prossime elezioni amministrative.

E’ quanto comunicato oggi dal candidato sindaco M5S Fabio Valente nel corso di una conferenza stampa nella sede di via Imperatore Adriano, presenti anche i parlamentari Maurizio Buccarella e Diego De Lorenzis.

Un’eventuale Giunta a Cinque Stelle, stando a quanto reso noto oggi, sarebbe composta da 10 membri, compreso il Sindaco, con il rispetto della rappresentanza di genere.

Per Buccarella, che parla di “democrazia partecipata”, si tratta di “un’apertura alle competenze tecniche dei cittadini per mezzo della quale gli assessorati, invece di essere frutto di accordi o intese preventive e successive come accade per tutti gli altri partiti, saranno assegnati ai cittadini che, in possesso di specifici requisiti richiesti, potranno inviare un curriculum e concorrere ad una selezione trasparente”.

“Questo non è soltanto un segnale molto significativo di partecipazione, ma è una dimostrazione forte di coerenza. Oggi, come ieri, i partiti si articolano in tante liste civiche, operando una finta apertura nei confronti della società civile, salvo poi utilizzare questa gente al fine esclusivo di rastrellare voti. Noi ci presentiamo in questa competizione elettorale con una sola lista, un programma e idee ben precise, scevri dalla logica dei ‘riempilista’, ma aprendo concretamente alla partecipazione della società”, sottolinea De Lorenzis.

“Con questa scelta intendiamo dire ai cittadini che la loro partecipazione non si ferma esclusivamente alla x sulla scheda elettorale, ma continua attivamente nella gestione della ‘cosa pubblica’. Questa è una prerogativa del Movimento 5 Stelle, è un modus operandi già operativo a Torino, Pomezia e Livorno. La nostra idea di Comune è quella di un palazzo di vetro, accessibile a chiunque e dal quale ogni attività degli amministratori possa essere monitorata dai cittadini”, spiega Valente.

Da questo pomeriggio, sul sito del Movimento 5 Stelle Lecce (www.lecce5stelle.org) c’è il bando con gli allegati per partecipare alla selezione. Soltanto tre assessorati saranno “politici”: Politiche Sociali, Commercio e Attività Produttive, Lavori Pubblici. Gli interventi prioritari, nei rispettivi settori, saranno l’attivazione del Reddito di cittadinanza, del Microcredito e il ripristino del manto stradale, oggettivamente sconnesso in molti punti.

Al primo punto delle aree tematiche di interesse c’è la figura innovativa dell’assessore alla Legalità “che svolgerà la funzione di garante su tutti gli atti posti in essere dall’amministrazione e procederà con il ritiro di quelli ritenuti difformi o ‘contra legem’”, precisano gli esponenti del Movimento.

“Soltanto noi, ad oggi, possiamo garantire ai cittadini la trasparenza di ogni attività nella gestione amministrativa”, puntualizza Valente.

Tra i requisiti necessari per candidarsi, essere esenti da condanne penali e della Corte dei Conti, anche non definitive, non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, non essere iscritto a partiti politici al momento della presentazione della domanda e non aver partecipato a competizioni elettorali in liste concorrenti al Movimento 5 Stelle dal 2012, non essere iscritto alla Massoneria.

La selezione verrà gestita dal candidato sindaco Fabio Valente. Dopo una prima selezione, entro fine giugno 2017, verranno presentati all’assemblea degli attivisti e ai gruppi di lavoro tematici le persone che saranno ritenute idonee. La presentazione delle domande dovrà pervenire all’indirizzo email info@lecce5stelle.org fino alle ore 24 del 31 maggio.