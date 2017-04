L’oroscopo per oggi domenica 23 aprile 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Piano B. Senti in cuor tuo che non potrai fare per sempre il lavoro che fai oggi, e che i tempi sono maturi per pensare a una alternativa. Domenica di relax, affetti, carte da sistemare, progetti da ipotizzare.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Ami progettare e fare ordine, anche di domenica. Agenda e calendario alla mano, sarà tutto un programmare, pianificare, organizzare il lavoro della settimana che inizia, ma è ancora domenica e la famiglia o gli affetti reclameranno tutte le tue attenzioni.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Reunion familiare? Non aprire però quel vaso di Pandora appositamente dimenticato. Tutto sarà perfetto e in assoluta armonia. Oggi hai bisogno di questo. C’è sempre tempo per mettere i puntini sulle ‘i’.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Venere è con te. Oggi sei in amore e innamorato, e faresti cose che non rientrano nei tuoi usi. Tanto che, per amore di qualcuno, ti farai trascinare in luoghi e situazioni che normalmente non sceglieresti mai. Ah, l’amore!

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Svegliarsi con tutta la serenità possibile. Stai bene, sei felice, innamorato, sereno e soddisfatto del tuo lavoro. Domenica, divano, famiglia, tutto nel relax più totale. Un pò di sport all’aria aperta però ci sta sempre bene.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Viaggi e uscite fuori porta da valutare, goditi i programmi imprevisti, sali in macchina e parti senza troppi pensieri. Domenica di grande pace, serenità, leggerezza. A fine serata incomberanno un pò di preoccupazioni forse per un figlio o per una persona cara.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Giove ha messo le mani sul tuo conto in banca e il rosso è il colore forse predominante. Certo questo non aiuterà l’umore, non ti farà fare sonni tranquilli e forse sarà motivo di discussione con il partner. O forse, sarà motivo di interrogazione sul tuo prossimo futuro professionale.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): La tua professionalità, serietà e anche il tuo sesto senso, ti aiuteranno a mettere a fuoco il tuo malessere e a tentare il salto oltre l’ostacolo. Non sarà tempo e ora di un cambiamento repentino?

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Venere nervosa e agitata. Tra alti e bassi, se non mancheranno momenti di grande passione e intesa, non mancheranno neanche momenti di scontro e divergenze d’idee che potrebbero rendere burrascoso un giorno partito alla grande. Evita risposte pesanti, se puoi fai finta di non sentire.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Restituisci a te stesso il ruolo centrale che meriti. Devi prenderti cura del tuo corpo. Fai attività all’aria aperta, vai in bicicletta, corri, passeggia, fai qualsiasi cosa ti aiuti a prenderti cura di te. Ridai ordine alle tue priorità, oggi più che mai apprezzerai cose che nella quotidianità spesso perdi di vista.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Elogio alla lentezza di una domenica di primavera a dimensione d’uomo. Dopo un sabato sfrenato e no stop, dopo una serata infinita di chiacchiere tra amici, oggi ti sveglierai stanco, lento, addormentato. Solo chi saprà prenderti per la gola saprà destare il tuo interesse oggi.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Domenica di relax e coccole, di piccoli desideri realizzati. Passato il nervosismo e la stanchezza di ieri, oggi è tutto un amoreggiare con il partner, fare cose insieme e stare insieme. Venere è tornata più forte che mai.