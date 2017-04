L’oroscopo per la settimana dal 23 al 29 aprile 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Settimana fondamentale sul fronte professionale. Giove supporterà ogni scelta lavorativa, ogni scelta economica. Mercurio ti infonderà quella caparbietà necessaria a portare avanti le tue idee nonostante si possa inciampare lungo il tragitto. Saranno giorni decisivi per nuovi accordi finanziari, nuovi lavori, opportunità di occupazione per chi è alla ricerca di una occasione. Probabilmente dovrai preparare velocemente una borsa e partire per una importante riunione di lavoro all’estero. Settimana di grandi potenzialità. Venere arricchirà la settimana di sentimenti, di passione, e di quel senso di libertà che solo l’amore vero può dare. A fine settimana, nonostante la stanchezza e il bisogno di riposarti, sentirai un senso di felicità per quello che è la tua vita, che non sentivi da tempo.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Non ti fermi mai, non ti fermi mai neanche a pensare seriamente ad alcuni tuoi comportamenti che remano contro la tua felicità. Sarai instancabile, avrai mille cose da fare, e impegni professionali che non potrai nè rimandare nè demandare ad altri. Sentirai che non ti rimane poi molto tempo per altro, e questo non ti aiuterà a star sereno. Il Sole nel tuo segno ti invita a tirar fuori il lato più allegro, solare, amichevole e dolce di te, e soprattutto ti invita a non stare sempre sulla difensiva. Weekend di lentezza, famiglia e relax. Un lungo weekend in cui forse sceglierai di fare qualcosa di nuovo e diverso con qualcuno a te caro o magari di fare una sorpresa ai tuoi figli. In questi sette giorni si alterneranno scontri accesi con il partner e momenti di grande complicità, un pò di amarezza professionale e le grandi soddisfazioni e pacche sulla spalla dei capi. Il weekend ti restituirà un pò di pace interiore.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Con te è impossibile annoiarsi. Se la settimana scorsa ti ha visto un pò preoccupato per la tua situazione professionale, questa settimana invece sei entusiasta, possibilista e convinto che il meglio debba ancora venire. Giove porta in dote una imprevista crescita economica che ti porterà una grande felicità. Dovrai senza dubbio lavorare su di te, focalizzare quello che sai fare, quello che vuoi fare e come vuoi crescere in termini di competenze. Sarà anche tempo per prenderti cura di te. I ritmi di lavoro saranno tali da farti sognare un weekend dal letto al divano, dal divano al letto che non riuscirai a realizzare! Giove ti regala una settimana intensa. Tu sei quello che fai, o meglio, quello che fai non può prescindere da quello che sei, dunque i successi professionali sono anche molto personali. Grande gioia per te.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Forse è tempo di chiedersi se non stai sbagliando qualcosa, se non stai dando per scontate cose e persone intorno a te, se quello che dici di fare per gli altri in realtà tu non lo stia facendo solo per te stesso. Settimana molto positiva, molto stanca, molto ricca di avvenimenti e opportunità. Firmerai importanti accordi lavorativi, nuovi clienti o partnership o accordi finanziari. Avrai una capacità di persuasione sottovalutata sino ad oggi. Pondera ogni azione e ogni frase detta, non farti prendere troppo dall’entusiasmo. Settimana positiva grazie anche alla tua gentilezza, alla tua capacità di tirare sempre su di morale gli altri, di avere sempre una buona parola per tutti. Settimana decisamente in amore per i single che saranno calamita. Chi è in coppia, tra alti e bassi, sopravviverà all’assenza di Venere.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Grandi sorrisi, serenità, pazienza, un grande senso di completezza e di soddisfazione per la vita che conduci. Sarà Mercurio a garantire un costante positivo stato d’animo che si rifletterà in ogni sfera della tua vita. Tutta la settimana sarà focalizzata sugli ultimi tre giorni che speri siano di relax. Magari riuscirai anche a organizzare un viaggio fuori, non lontano, ma distante quanto basta per cambiare aria. Non mancherà il tempo per pensare a te, alla tua forma fisica, alla tua salute, alla tua bellezza. Senti di dover recuperare un pò di cose tralasciate, rimandate, trascurate, la prima tra tutte, te stesso e qualche affetto sincero che non ha mai smesso di esserci. L’amore se c’è è intenso, solido.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Non sarà una settimana semplice. Quasi mai riuscirai a lasciare il lavoro a casa e già questo, se vivi con il partner o sei sposato, sarà un bel problema da gestire. Un gran numero di tensioni professionali non favoriranno il tuo buon umore, e forse mineranno anche la capacità di mettere a fuoco le cose per quello che sono. Dovrai mantenere la calma, dovrai essere superiore a molte bassezze ed evitare di mettere in discussione la tua posizione. Venere risentirà anche lei di queste tensioni, ma recupererai l’intesa di coppia nel weekend. Sorprese in arrivo, nuovi stimoli e forse nuove emozioni soprattutto per i single.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Andiamo al contrario. Weekend pieno di persone e di amori possibili per i single. Fine settimana lungo, forse lontano dalla tua città, lontano da tutti per rigenerarti e caricare le pile della tua mente e forse per qualcuno anche del cuore. Per un fine settimana degno di nota e di meritato riposo, i quattro giorni precedenti al weekend non ti regaleranno particolare entusiasmo. Se lunedì ci sarà un pò di generale stanchezza, lentezza, disinteresse per tutto e tutti. Sarà come se Saturno volesse mettere distanza tra te e il mondo, ma il risultato sarà che chi ti circonda penserà che tu stia peccando di superficialità. Per fortuna non metterai a rischio il lavoro, nonchè opportunità, occasioni, contratti e partnership. Forse dovrai valutare un importante cambiamento di vita, Giove ti supporterà in qualsiasi scelta. Settimana importante.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Dovrai dimostrare di essere più arrosto che fumo, che dietro gli scatti di rabbia c’è un motivo fondato e che dietro le tue scelte ci sono dei fatti e non solo degli istinti. Dovrai dimostrare di essere più forte di Marte che spesso ti metterà alla prova in situazioni critiche in cui rischierai di perdere le staffe. Per fortuna il buon senso prenderà il sopravvento. L’amore o la relazione che vivi saranno per te valvola di sfogo e luogo in cui ritrovare pace e serenità. Cetto non sembrerebbe, ma a parte qualche momento di tensione, sarà una settimana ricca di cose da fare e di grandi soddisfazioni. A sorpresa il rapporto di coppia si rivelerà pù solido del previsto. Weekend rilassato, pensa a te, all’armonia di coppia e magari anche alla tua forma fisica?

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Dire che le stelle siano a tuo favore è riduttivo considerando le fortune e lo stato di grazia che ti avvolgerà in questi 7 giorni. Che tu sia single o in coppia, che tu abbia un lavoro o meno, che tu viva situazioni irrisolte, tutto prenderà la piega che desideri. Solida la situazione economica grazie a Giove, Marte sottolineerà il tuo ruolo, la tua autorevolezza, senza farti mai peccare di avidità o saccenza. Predisposto all’altro come non mai, ti piacerà trasmettere quello che sai. Disponibile e accogliente, sarai contento di poter essere d’aiuto per colleghi, amici e parenti. Sarai un punto di riferimento importante soprattutto se sei un professore, un insegnante, se dai lezioni private. Weekend di relax con improvvisata vacanza non lontano da casa per 48 ore di assoluto riposo e piacere.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Non sarà una settimana leggera, non è un periodo semplice dato il peso nel cuore che ti affligge, una paura, una preoccupazione, una possibile assenza. Il rapporto di coppia risente del generale malcontento che ti pervade e del nervosismo che porti a casa dal lavoro. Eppure avrai tanto di cui gioire, tanto da apprezzare. Venere ti supporta sul fronte amoroso e passionale, tuo porto sicuro. Acque calme nel fine settimana. Weekend sereno e forse riuscirai anche ad allontanarti da tutto e tutti per 24 o 48 ore per fare il pieno di leggerezza e svuotare le tasche dell’anima di pesanti macigni.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Affascinante e attraente come non mai, sarà impossibile non guardarti e non desiderare di starti vicino. Ottimi risultati professionali, Giove protegge le tue finanze e ti consente un pò di sano shopping emozionale, superfluo e antistress, e magari anche una breve ma memorabile piccola vacanza. Settimana decisamente positiva. Grinta ed entusiasmo professionale, crescita lavorativa, importanti opportunità, e un sorriso contagioso. Venere protegge la sfera amorosa, del resto siamo in primavera e l’amore vive un momento di grande energia ed elettricità. Che sia la tua storia di sempre o un amore appena nato, procede al meglio. Grande intesa per chi vive in coppia da anni. Weekend relax, forse weekend lungo, per riprenderti da una settimana intensa e prepararti a quella in arrivo che sarà molto impegnativa.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Giorni intensi, emozionanti ma anche di grandi decisioni. La buona notizia sta nella conquista della leggerezza: sempre molto posato e riflessivo, finalmente seguirai un pò l’istinto e ti lascerai andare. Giove ti trova confuso, in generale pieno di domande sul presente, sul futuro, su di te e chi ti circonda, ma non problematico, solo consapevole. Marte impone un pò di riposo, impone una pausa e il ponte del 1° maggio non poteva arrivare in un momento migliore. Venere ti trova passionale, carico di romanticismo, sentimento, coinvolgimento. Sarà una settimana a tinte forti. Sorprese per i single e in arrivo ottime opportunità per te.