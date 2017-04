“Nostrils”, arriva il disco d’esordio degli Heidi For President. Presentazione a Lecce

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Doppio appuntamento di presentazione di “Nostrils”, disco d’esordio degli Heidi For President appena uscito per La Rivolta Records.Lunedì 24 aprile, alle ore 22, (ingresso 2 euro) la band si esibirà live per la prima volta alle Officine Cantelmo di Lecce. In apertura i Buckwise. Venerdì 28 aprile, alle ore 18.30, (ingresso libero) Youm Music in piazza Mazzini a Lecce ospiterà invece uno showcase in acustico.

La band, composta da Danilo Vona (voce), Annarella Flemma (voce) e Sergio Leo (chitarra acustica), nel loro primo lavoro discografico prodotto da Paolo Del Vitto è affiancata da Paolo Del Vitto (drums), Dario Ancona (basso), Roberto Mangialardo (chitarra elettrica, chitarra acustica, ukulele), Alice Diviggiano e Mariarita Durante (violino), Andrea Caputo (viola) e Gabriele Musio (violoncello).

Preceduto dal singolo Whom, accompagnato dal videoclip diretto da Leo Pichierri e Jacopo Dimitri, pubblicato in anteprima su Rolling Ston), l’album, a tratti autobiografico, descrive i sentimenti che legano ogni essere a ciò che lo circonda e che gli succede. Tutto viene trascritto in chiave organica, attraverso le ambientazioni naturali nelle quali viviamo e da cui ci lasciamo continuamente trasportare. Nostrils, oltre che il titolo dell’album, è anche il brano che, ad oggi, identifica meglio la band. Nato da una forte ispirazione che meglio unisce i punti cardine su cui si fonda il sound degli Heidi for President: una musicalità sognante e un testo caratterizzato da parole accuratamente scelte per evocazione da scenari naturali. Tutto per meglio descrivere il forte rapporto della band con la natura. Amore e natura sono raccontati in ogni brano all’interno di un contesto differente, ma che può essere vissuto da qualsiasi essere indistintamente.