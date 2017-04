Rifiuti, la proposta “costruttiva” della Provincia. Gabellone e Macculi: “La Regione chiuda ciclo”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Un odg sull’Ecotassa, una proposta di confronto con i sindaci sul compostaggio, un invito a ragionare sull’organizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti.

In estrema sintesi, saranno questi i contenuti della comunicazione che la Provincia di Lecce ha in animo di indirizzare alla Regione in vista del nuovo Piano regionale e dopo la bocciatura della legge sull’Ecotassa da parte della Consulta. Obiettivo, quello di fornire un contributo “costruttivo” – al di là del “noi lo avevamo detto” – alla causa della chiusura del ciclo dei rifiuti in Puglia, obiettivo finora mai concretizzatosi ma divenuto ormai urgente e indifferibile.

Lo hanno annunciato il presidente Antonio Gabellone e l’ex assessore (nonché ex presidente Ato) Silvano Macculi, intervenuti in conferenza stampa, stamattina nella sala Giunta di palazzo Adorno.

Entrambi hanno evidenziato come dopo dodici anni di governi Vendola ed Emiliano (giunto al suo secondo anno di governo della Regione) si stia ancora discutendo sulla gestione dei rifiuti. “Di quanto previsto in termini impiantistici non è stato fatto nulla”, hanno sottolineato. L’auspicio è che ora si possa “dialogare, arrivando a risultati” con l’avvocato Gianfranco Grandaliano, Commissario ad acta dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, istituita con legge regionale del 4 agosto 2016.

Il suo scopo quello di dare “attuazione al piano regionale dei rifiuti e, in conformità della normativa nazionale e comunitaria”, procedere “all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti nonché all’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”.

La proposta che la Provincia intende formalizzare alla Regione si compone, come detto, di più punti. Il primo è la riproposizione, come base di partenza su cui ragionare, di un ordine del giorno sull’Ecotassa già annunciato nel gennaio 2015. “Proponiamo – spiegò lo stesso Macculi in una conferenza stampa – che gli impianti di trattamento dei RSU indifferenziati, per poter usufruire del pagamento in misura ridotta debbano ottenere i seguenti risultati: un recupero superiore al 38% e un conferimento in discarica inferiore al 30%. In tale ipotesi, la quota conferita in discarica è soggetta al pagamento dell’ecotassa, nella misura del 20%”.

Secondo punto, l’invito alla Regione a sottoporre all’attenzione di tutti i Sindaci, nessuno escluso, l’individuazione del sito più idoneo per gli impianti di compostaggio, punto cardine della filiera.

Terzo punto, una valutazione più approfondita sull’organizzazione per la raccolta dei rifiuti, ovvero stabilire quali siano le dimensioni degli ambiti che consentano “economie di scala reali”, ovvero, in soldoni, gestione efficiente della raccolta senza costi esorbitanti. “stando a studi empirici – spiega Macculi a tal proposito – il bacino ottimale consta di 15mila abitanti”.

Per Gabellone, insomma, “è tempo di fare delle scelte”, localizzando siti idonei per gli impianti, e arrivare, sostanzialmente, alla definizione di una chiara “progettualità” sulla materia che ora “deve necessariamente partire dall’Agenzia regionale a ciò preposta”.